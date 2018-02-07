Вернблум: «Завершить московский этап карьеры после нынешнего сезона - это хорошая идея»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум не исключает, что покинет армейский клуб этим летом. При этом на родину швед пока возвращаться не спешит.

«Завершить московский этап карьеры после нынешнего сезона - это хорошая идея. Но я пока не уверен, поэтому посмотрим. У меня остается три месяца по действующему контракту, и пока я не веду диалог с руководством ЦСКА.

Не думаю, что вернусь в „Гетеборг“. Для этого многое должно произойти. Не считаю, что я сказал свое последнее слово в выступлениях за рубежом».

Потеря бойца. Вернблум уходит из ЦСКА