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Вернблум: «Завершить московский этап карьеры после нынешнего сезона - это хорошая идея»

сегодня, 11:02

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум не исключает, что покинет армейский клуб этим летом. При этом на родину швед пока возвращаться не спешит.

«Завершить московский этап карьеры после нынешнего сезона - это хорошая идея. Но я пока не уверен, поэтому посмотрим. У меня остается три месяца по действующему контракту, и пока я не веду диалог с руководством ЦСКА.

Не думаю, что вернусь в „Гетеборг“. Для этого многое должно произойти. Не считаю, что я сказал свое последнее слово в выступлениях за рубежом».

Потеря бойца. Вернблум уходит из ЦСКА

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Все комментарии
Prazdnik
Prazdnik ответил Scuderia Ferrari
сегодня в 12:46
А что он не заявлен за сборную?
112910415
112910415
сегодня в 12:41
определённо хочет услышать последнее предложение Гинера...
шацк
шацк
сегодня в 12:36
Хочет больше денег и наверняка переговоры ведутся давно. Но Гинер больше не дает - поэтому видимо уйдет. Что то типа Турции...
спартак 1987
спартак 1987
сегодня в 12:21
хочет Понтус последний хороший контракт выбить из Гинера и понимает, что сделать это будет трудно. шведу нужно бежать из цска, по Русской традиции потом будут искать козла отпущения, когда кони превратятся в середняка рфпл, Муса уйдёт и все грехи повесят на Игнашевича, Березуцких и Вермблума.
kaihorse
kaihorse ответил Майкл59ru
сегодня в 12:18
Для всех любителей футбола не секрет, что Понтус жёсткий футболист. Но не костолом. Раз Вы говорите о том что он дальше продолжит ломать футболистов в ЧР, то пожалуйста напомните мне, скольких футболистов, и кого конкретно сломал Верблум в ЧР играя за ЦСКА?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
сегодня в 12:14
Вот будет замечательно, если Понтус в сборную вернётся. Негоже, чтобы такие игроки были лишь зрителями на ЧМ.
Kerri
Kerri
сегодня в 12:12
Навряд ли уйдет. Денег хочет больше , а ЕЛГ их считать умеет. Да и интереса к нему из Европы не видно.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 12:00
Еще три месяца, Понтус сам еще не определился!
Великолепный
Великолепный
сегодня в 11:57
Я почти всю карьеру отыграл без травм, поэтому чувствую себя хорошо в физическом плане. Думаю, что смогу продержаться довольно долго на высоком уровне, если захочу, – рассказал Вернблум GP.
В текущем сезоне Вернблум сыграл в РФПЛ 18 матчей, в которых забил четыре гола.

Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 11:54
Да кому он после ЦСКА нужен. В Гетеборг он не хочет возвращаться. Ха! Да ему за счастье если он в родной Швеции во второй дивизион попадёт. Так что,так и будет ломать игроков в российском чемпионате в родном ЦСКА)
spartach n1
spartach n1
сегодня в 11:37
У харьковского торговца ретузами нечего больше предложить шведскому костолому ))
Морозовский
Морозовский
сегодня в 11:30
Васина вырастили - Понтусу можно и поменять климат на более мягкий.
Казанский
Казанский ответил самуил кац 1
сегодня в 11:18
самуил кац 1:
Жека таких " опасных типов" на пальцах разводил, еще в 90-е.
Ага,разводил,когда крышу чеченскую за спиной имел))Сейчас Кадыров ему не помощник
Кирилыч
Кирилыч
сегодня в 11:16
Ух какой кравожадеый. Считает что не все моськи разбил и не все кости поломал....
Petr Makovenko
Petr Makovenko
сегодня в 11:13
Не уйдет-ХОРОШО!
Уйдет ,скажем СПАСИБО и пожелаем удачи!!!!
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Казанский
сегодня в 11:12
Казанский:
Нелегко,но Понтус может не только палец у Гинера оторвать,но и ноги с руками поменять местами)))Опасный тип
Жека таких " опасных типов" на пальцах разводил, еще в 90-е.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:11
Больше ЦСКА все равно никто не предложит, нечего понты колотить.
Казанский
Казанский ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 11:09
Сергеевич вернулся 1:
Коля! Ты думаешь так легко забрать паспорт из сейфа?)).
Нелегко,но Понтус может не только палец у Гинера оторвать,но и ноги с руками поменять местами)))Опасный тип
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Казанский
сегодня в 11:07
Казанский:
Костолома летом в РФПЛ уже не будет?
Коля! Ты думаешь так легко забрать паспорт из сейфа?)).
Faustello
Faustello
сегодня в 11:07
Шведы что то затеяли )) У нас Гранквист у коней Вернблум - у них походу какой то план )))
cska.78
cska.78
сегодня в 11:05
Удачи, Понтус, что бы не решил!
Казанский
Казанский
сегодня в 11:04
Костолома летом в РФПЛ уже не будет?
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