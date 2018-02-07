Уровень дискриминации в английском футболе вырос на 38%

Источник сообщает, что уровень дискриминации в английской Премьер-Лиге по расовому, половому и другим признакам увеличился на 38% по сравнению с первой частью сезона 2017/18.



Отмечается, что с августа было выявлено 111 случаев дискриминации: 64 - в Премьер-Лиге, 47 - в других английских футбольных дивизионах. В прошлом году было выявлено 40 и 29 случаев соответственно. Количество подобных инцидентов растет уже шестой год подряд.



Всего во всех четырех профессиональных футбольных лигах Англии, низших дивизионах, а также в социальных сетях было зарегистрировано 282 инцидента.