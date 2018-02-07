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Уровень дискриминации в английском футболе вырос на 38%

вчера, 13:15

Источник сообщает, что уровень дискриминации в английской Премьер-Лиге по расовому, половому и другим признакам увеличился на 38% по сравнению с первой частью сезона 2017/18.

Отмечается, что с августа было выявлено 111 случаев дискриминации: 64 - в Премьер-Лиге, 47 - в других английских футбольных дивизионах. В прошлом году было выявлено 40 и 29 случаев соответственно. Количество подобных инцидентов растет уже шестой год подряд.

Всего во всех четырех профессиональных футбольных лигах Англии, низших дивизионах, а также в социальных сетях было зарегистрировано 282 инцидента.

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Все комментарии
Apsny
Apsny ответил заDOOMчивый
вчера в 22:32
заDOOMчивый:
половой признак - это на поле перестали видеть рефери слабого пола? ну вообще то отчасти правы,в Англии играют мужики,гермафродиты в Испании.
Перевертыш, смотри своих паданцев, очки не забудь одеть, только не розовые)))
bogdandinio
bogdandinio
вчера в 20:36
а потом ещё добавят что во всём этом есть Российский след....
t2k
t2k ответил Свиняка
вчера в 17:49
    lotsman
    lotsman
    вчера в 16:30
    А кто кого дискриминирует? Если судить по положению в Европе, то скорее арабы дискриминируют чистых европейцев.))
    Red-green-Hooligans
    Red-green-Hooligans
    вчера в 16:01
    А ещё на ЧМ претендовали, фу на таких))
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 15:58
    Да уж....хорошего мало, на самом деле! Футбол ведь изначально признан объединять игроков, а не отдалять их друг от друга из -за любого визуального различия.
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    вчера в 15:45
    А еще что то про Россию говорят...
    Dominators
    Dominators
    вчера в 15:44
    Что нам тамошние негры , у нас самих их как грязи .
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 15:01
    половой признак - это на поле перестали видеть рефери слабого пола? ну вообще то отчасти правы,в Англии играют мужики,гермафродиты в Испании.
    Свиняка
    Свиняка
    вчера в 14:58
    А нефиг было нигерам давать столько свободы! Сами виноваты толерасты хреновы! В Англии уже почти все команды на сборную Африки похожи (особенно Му-му). No nigger - no racism! Раз уж решили заменить чистых белых англичан на всяких угольных мартышек, то удачи, теперь расхлебывайте
    за
    за
    вчера в 14:57
    англо-саксы негодуют...
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 14:51
    Пох...
    Верг
    Верг
    вчера в 14:51
    если бы все просто забили на нигерский плач, то и понятия дискриминация бы не было
    4RT
    4RT
    вчера в 14:30
    Абсолютно по фиг
    прекрасная тверская болгарочка Юля Власова по кличке Моноло
    прекрасная тверская болгарочка Юля Власова по кличке Моноло
    вчера в 14:27
    Я со своим парнем из афганистана Умаром Хуссейном ибн Убайдулло Рахмон Кабуля-Корани выступаю против любой дискрименации!!! Люди все оденаковые, опомнитесь!!!
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 14:12
    Чем сильнее борются - тем сильнее растет сопротивление людей. Поднажать надо!
    Василий Иванов 1
    Василий Иванов 1
    вчера в 14:08
    Благодаря СМИ
    борька
    борька
    вчера в 14:06
    У них дискриминация, если ченого назвали на ты, а не на Вы!
    kor_toxa
    kor_toxa
    вчера в 13:58
    Вырос не уровень дискриминации, а долб.....зм людей
    sir-5
    sir-5
    вчера в 13:55
    Это путинские черти
    мутят воду во пруду,
    "Это всё придумал Черчилль
    в восемнадцатом году..."
    Robbaggio
    Robbaggio
    вчера в 13:53
    Растет не сама дискриминация, а внимание к ней. То, что воспринималось нормально, теперь наказывается. Ох уж эти толерасты! А не доведет ли это до того, что, например, расисты заявят об ущемлении своих прав?
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    вчера в 13:52
    А всё потому что лучшими в АПЛ стали всякие там Салахи и разумеется болеют за него его подобные. И разумеется истинным англичанам не нравится что их,родоначальников футбола,уделывает какой то егептянин. И поэтому они и начинают от бессилия прибегать к расизму.Плюс в родной Англии кругом одни арабы,всё одно к одному)
    Морозовский
    Морозовский
    вчера в 13:45
    Белых совсем в Англии затюкали!
    Alex-96
    Alex-96
    вчера в 13:45
    Продали бы всех негров на плантации сахарного тростника и дискриминация исчезла бы.
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 13:38
    Не смогут ни чего сделать
    Owl Fake
    Owl Fake
    вчера в 13:36
    Отбить удар чернокожего или отобрать у него мяч - это уже расизм или пока ещё нет?
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    вчера в 13:36
    ПОКА ЕВРОПА ПРОСНЁТСЯ ВОКРУГ БУДУТ ОДНИ НЕГРЫ И ГЕИ !
    ОДНИМ СЛОВОМ - СПАРТАК !
    Owl Fake
    Owl Fake
    вчера в 13:34
    Да пора бы уже белых игроков в АПЛ дискриминировать, ведь их там почти не осталось!
    311
    311
    вчера в 13:29
    Расисты чертовы, еще на Россию что-то квакают!)
    Lazio-Kiev
    Lazio-Kiev
    вчера в 13:23
    Дискриминируют в первую очередь светлокожих европеидов!
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