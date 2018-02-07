Дворкович: «Джикия - это большая потеря, ведь защита у нас и так не самое сильное место»

Вице-премьер РФ, заместитель председателя наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович заявил, что травма защитника «Спартака» Георгия Джикии стала большой проблемой для сборной России перед чемпионатом мира.



«У нас много достаточно квалифицированных футболистов, умеющих играть на самом высоком уровне. Дальше вопрос психологии, мы можем достойно сыграть с любой сборной, но это вопрос построения командной игры, которая зависит от тренера и способности футболистов выполнить его указания. Некоторые опасения вызывает центр обороны, Джикия - это большая потеря, ведь защита у нас и так не была самым сильным местом, а когда выпадает защитник основного состава, это всегда плохо».