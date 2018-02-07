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Дворкович: «Джикия - это большая потеря, ведь защита у нас и так не самое сильное место»

вчера, 16:15

Вице-премьер РФ, заместитель председателя наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович заявил, что травма защитника «Спартака» Георгия Джикии стала большой проблемой для сборной России перед чемпионатом мира.

«У нас много достаточно квалифицированных футболистов, умеющих играть на самом высоком уровне. Дальше вопрос психологии, мы можем достойно сыграть с любой сборной, но это вопрос построения командной игры, которая зависит от тренера и способности футболистов выполнить его указания. Некоторые опасения вызывает центр обороны, Джикия - это большая потеря, ведь защита у нас и так не была самым сильным местом, а когда выпадает защитник основного состава, это всегда плохо».

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Все комментарии
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
вчера в 18:42
если разобраться, то у нас и нападение не особо, и в полузащите брёвна, и в воротах ИГАААААРЬ стоит....
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 18:19
Не паникуй,еще вернется,к чм будет готов...
Zak11
Zak11 ответил kastites
вчера в 17:43
kastites:
Джикия и Васин это уровень заводской команды времён СССР
Я бы не стал их сравнивать. Абсолютно разный уровень. Видимо ты не разбираешься в футболе
kastites
kastites
вчера в 17:06
Джикия и Васин это уровень заводской команды времён СССР
cpartak60
cpartak60 ответил Foxes
вчера в 17:05
Foxes:
А у сборной России есть сильные места разве?
акинфеева нельзя назвать слабым местом!вратарь нормальный!остальные ???посмотрим!
Морозовский
Морозовский
вчера в 17:01
Васин спасёт!
Owl Fake
Owl Fake
вчера в 17:00
Сборная России сама по себе одно место, ни слабое, ни сильное - то самое.
kust07
kust07
вчера в 16:32
Вместо Жоры будет играть Вася.
Foxes
Foxes
вчера в 16:23
А у сборной России есть сильные места разве?
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