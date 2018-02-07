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Кьеллини: «Когда тренировка Конте заканчивалась, мы умирали»

вчера, 20:51

33-летний защитник Джорджо Кьеллини, который вскоре может продлить сотрудничество с «Ювентусом», вспоминает времена, когда туринской командой руководил Антонио Конте:

«Чувствовал себя измотанным не только во время матчей под руководством Конте. Так было каждый день, после каждой тренировки. Он вел себя как сержант полиции.

Когда тренировка заканчивалась, ты умирал. Нет, не уставал — умирал. Можно было пойти на это, только если веришь в идеи Конте. Мы пребывали в какой-то особенной атмосфере, когда три года он возглавлял „Ювентус“ и два года сборную Италии.

Мы на 100% были с ним. Каждый заряжал энергией своего ближнего. Безусловно, он один из лучших специалистов».

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Все комментарии
773sergeytank
773sergeytank ответил Кaдыш.
вчера в 23:36
Кaдыш.:
Когда играет Ньюкасл умирает все вокруг
От смеха над вашей игрой?))
Кaдыш.
Кaдыш.
вчера в 21:41
Когда играет Ньюкасл умирает все вокруг
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