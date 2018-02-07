Манчини: «„Зенит“ провел матч, максимально приближенный к официальному»

Наставник «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги товарищеского матча с «Црвеной Звездой», который закончился минимальной победой петербургского коллектива:

«Мне очень понравилась игра, я считаю, что она удалась. „Црвена Звезда“ показала хороший футбол, это хорошая команда. Игра действительно получилась более жесткой, но это можно объяснить тем, что сегодня мы видели матч, максимально приближенный к официальному.

Такое большое количество товарищеских матчей помогает дать игровую практику всем футболистам, кто с нами здесь на сборе».