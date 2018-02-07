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Манчини: «„Зенит“ провел матч, максимально приближенный к официальному»

вчера, 21:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена ЗвездаМатч завершен

Наставник «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги товарищеского матча с «Црвеной Звездой», который закончился минимальной победой петербургского коллектива:

«Мне очень понравилась игра, я считаю, что она удалась. „Црвена Звезда“ показала хороший футбол, это хорошая команда. Игра действительно получилась более жесткой, но это можно объяснить тем, что сегодня мы видели матч, максимально приближенный к официальному. 

Такое большое количество товарищеских матчей помогает дать игровую практику всем футболистам, кто с нами здесь на сборе».

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Все комментарии
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 23:49
молодцы ребята
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 22:23
Я согласен с итогами Манчи
albucid
albucid
вчера в 21:32
У Манчини какая-то наивная и хромая логика, как у воспитанника детского сада. Если соперник проигрывает, то значит хорошо играет, а если выигрывает, то плохо... отвратительно. Негодяй, как посмели?!
azures
azures
вчера в 21:32
Красиво играет Зенит, спартак даже Спарта по полю возит как хочет.
FILL3286
FILL3286
вчера в 21:29
Короли товарняков,вардеров,русенбргов,АНДЕРЛЕХТА и БЕНФИКИ!
Ik4404
Ik4404
вчера в 21:23
Манчини надо гнать в шею.
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