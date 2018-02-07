Бартон предлагает показывать игрокам оранжевые карточки за симуляцию

Хавбек «Тоттенхэма» Деле Алли получил очередную желтую карточку за симуляцию, и хотя наставник «шпор» Маурисио Почеттино его защищает, многие футболистов за «нырки» осуждают. Так, бывший хавбек «Манчестер Сити» Джоуи Бартон считает, что футбольные правила нуждаются в реформации:

«Конечно, когда ты ныряешь и рефери это видит, жди наказания. В воскресенье арбитр показал „горчичник“ и был прав, Деле этого заслужил. Но зачем же идти еще дальше.

Есть только один способ это остановить. Деле Алли нырял три раза? Давайте уведем его с поля, и посмотрим, что произойдет тогда.

Если симуляцию игрока заметили, может, стоит показать ему оранжевую карточку и на время поставить в угол, как в регби. Футболист проведет 10 минут вне поля, и вскоре перестанет нырять».