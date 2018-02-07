  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Кубок Либертадорес
  • Франция. Кубок
  • Аргентина. Примера
  • Катар. Старс Лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Испания. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Видеотон (Секешфехервар)Видеотон---

Бартон предлагает показывать игрокам оранжевые карточки за симуляцию

вчера, 21:55

Хавбек «Тоттенхэма» Деле Алли получил очередную желтую карточку за симуляцию, и хотя наставник «шпор» Маурисио Почеттино его защищает, многие футболистов за «нырки» осуждают. Так, бывший хавбек «Манчестер Сити» Джоуи Бартон считает, что футбольные правила нуждаются в реформации:

«Конечно, когда ты ныряешь и рефери это видит, жди наказания. В воскресенье арбитр показал „горчичник“ и был прав, Деле этого заслужил. Но зачем же идти еще дальше.

Есть только один способ это остановить. Деле Алли нырял три раза? Давайте уведем его с поля, и посмотрим, что произойдет тогда.

Если симуляцию игрока заметили, может, стоит показать ему оранжевую карточку и на время поставить в угол, как в регби. Футболист проведет 10 минут вне поля, и вскоре перестанет нырять».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Модрич: «Всегда верил в способности „Реала“. Мы постараемся отстоять наши титулы»
Сегодня, 00:57 0
Хави: «ПСЖ слегка впереди „Реала“»
Сегодня, 00:18 1
Гути предполагает, что кто-то из молодежи «Краснодара» сможет сыграть в «Реале»
Вчера, 23:36 3
Фаббричини: «Конте у руля сборной Италии? Все возможно»
Вчера, 23:27 1
Линекер: «„Барселона“ выпускает на поле 13 игроков, ведь у нее есть Месси»
Вчера, 23:02 8
Кьеллини: «Когда тренировка Конте заканчивалась, мы умирали»
Вчера, 20:51 2
Обсудить
Все комментарии
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:16
бан на пол года вылечит всю лигу мигом.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
вчера в 22:31
Надо не оранжевые карточки симулянтам, а голубых им судей в наказание. До конца тайма. 😜😜😜
dimagas1
dimagas1
вчера в 22:01
Может им просто ,по факту, игр так на 5-7 дисквалификацию давать?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100