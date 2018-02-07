Линекер: «„Барселона“ выпускает на поле 13 игроков, ведь у нее есть Месси»

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер в очередной раз признался в любви к «Барселоне»:

«Я люблю „Барселону“, смотрю все ее игры. Я фанат этого клуба и мои четверо детей тоже.

Каталонцы стали лучшими со времен Роналдиньо, Хави, Иньесты и, прежде всего, Месси. Лионель в одной игре совершает четыре-пять трюков, которые я никогда в жизни не совершал. Он делает удивительные вещи. Никогда не думал, что увижу кого-то круче Диего Марадоны. Говорят, что Марадона завоевал Кубок мира, тогда как Месси нет, зато у Лео четыре победы в Лиге чемпионов, а у Диего ни одной.

„Барселона“ выпускает на поле 13 игроков, ведь у нее есть Месси».

Ранее Линекер сравнил Месси с Криштиану Роналду, Неймаром и Харри Кейном.