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Линекер: «„Барселона“ выпускает на поле 13 игроков, ведь у нее есть Месси»

вчера, 23:02

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер в очередной раз признался в любви к «Барселоне»:

«Я люблю „Барселону“, смотрю все ее игры. Я фанат этого клуба и мои четверо детей тоже.

Каталонцы стали лучшими со времен Роналдиньо, Хави, Иньесты и, прежде всего, Месси. Лионель в одной игре совершает четыре-пять трюков, которые я никогда в жизни не совершал. Он делает удивительные вещи. Никогда не думал, что увижу кого-то круче Диего Марадоны. Говорят, что Марадона завоевал Кубок мира, тогда как Месси нет, зато у Лео четыре победы в Лиге чемпионов, а у Диего ни одной.

„Барселона“ выпускает на поле 13 игроков, ведь у нее есть Месси».

Ранее Линекер сравнил Месси с Криштиану Роналду, Неймаром и Харри Кейном.

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Все комментарии
Saang
Saang ответил cevin cigan
вчера в 23:32
cevin cigan:
Ну и трепло...сравнил команды Марадоны и гнома....Пусти малолитражного в тот Наполи,в ту Серию А,он и сезон до конца не отыграл бы(не то что с средней командой выиграть скудетто и Кубок УЕФА.!!!) Тринадцать игроков на поле у барсуков? Закусывать надо-мистер!
Когда твоя хваленая Серия А брала ЛЧ, а когда Барса...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 23:31
Очень уважаем легендарного Линикера и его детей.
Saang
Saang
вчера в 23:31
Только не сравнивайте Месси с Неймаром пжл...
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 23:30
Ну и трепло...сравнил команды Марадоны и гнома....Пусти малолитражного в тот Наполи,в ту Серию А,он и сезон до конца не отыграл бы(не то что с средней командой выиграть скудетто и Кубок УЕФА.!!!) Тринадцать игроков на поле у барсуков? Закусывать надо-мистер!
moskwa 09
moskwa 09
вчера в 23:29
нельзя не согласиться,футбол барселоны это что-то
Charismatic
Charismatic
вчера в 23:26
Реал выпускает на поле 10 игроков, ведь у них есть роналду))
311
311
вчера в 23:17
У Барселоны и без Месси на поле 13 игроков, из них один со свистком, второй с флажком!)
Groove000
Groove000
вчера в 23:05
вот не надо Неймара к ним приплетать
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