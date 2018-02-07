Канчельскис: «„Краснодар“ не уступил „Реалу“ по игре в основное время»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис доволен той игрой, что молодежь «Краснодара» показала в матче с «Реалом», несмотря на вылет российского коллектива из Юношеской лиги УЕФА по итогам серии пенальти:

«Пенальти – настоящая лотерея. В этот раз повезло „Реалу“. Ничего страшного не произошло. Главное, что не уступили по игре в основное время, имели шансы. Не только молодежные, и основные команды не забивали 11-метровые. Не думаю, что ребята испытывали дополнительное давление из-за имени „Реала“ или „Интера“. Такие же молодые ребята без опыта».

Напомним, что днем ранее «молодежка» «Интера» выбила из турнира сверстников из «Спартака».