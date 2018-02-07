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Канчельскис: «„Краснодар“ не уступил „Реалу“ по игре в основное время»

вчера, 23:16
Краснодар (до 19)Логотип футбольный клуб Краснодар (до 19)0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (до 19) (Мадрид)Реал (до 19)Закончился после серии пенальти

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис доволен той игрой, что молодежь «Краснодара» показала в матче с «Реалом», несмотря на вылет российского коллектива из Юношеской лиги УЕФА по итогам серии пенальти:

«Пенальти – настоящая лотерея. В этот раз повезло „Реалу“. Ничего страшного не произошло. Главное, что не уступили по игре в основное время, имели шансы. Не только молодежные, и основные команды не забивали 11-метровые. Не думаю, что ребята испытывали дополнительное давление из-за имени „Реала“ или „Интера“. Такие же молодые ребята без опыта».

Напомним, что днем ранее «молодежка» «Интера» выбила из турнира сверстников из «Спартака».

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
вчера в 23:55
Всё вторично, а результат вечен.
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 23:53
По мне Краснодар лучше играл,но не повезло ...
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