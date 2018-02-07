Дембеле вернется в состав «Барселоны» до схватки с «Челси»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не попал в заявку каталонцев на кубковый матч с «Валенсией», который состоится 8 февраля, но уже близок к возвращению. Об этом сообщил главный тренер «блаугранас» Эрнесто Вальверде:

«Он в порядке, уже начал тренироваться. Надеюсь, что он вернется в состав на следующей неделе.

Пике? Он завершал матч „Эспаньолом“, чувствуя дискомфорт, получил небольшую травму. Несмотря на это, из состава Жерар не выбыл. Посмотрим на его состояние».

Напомним, что 20 февраля «Барселоне» предстоит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».