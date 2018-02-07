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Дембеле вернется в состав «Барселоны» до схватки с «Челси»

вчера, 23:47
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона20.02.2018 в 22:45 Не начался

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не попал в заявку каталонцев на кубковый матч с «Валенсией», который состоится 8 февраля, но уже близок к возвращению. Об этом сообщил главный тренер «блаугранас» Эрнесто Вальверде:

«Он в порядке, уже начал тренироваться. Надеюсь, что он вернется в состав на следующей неделе.

Пике? Он завершал матч „Эспаньолом“, чувствуя дискомфорт, получил небольшую травму. Несмотря на это, из состава Жерар не выбыл. Посмотрим на его состояние».

Напомним, что 20 февраля «Барселоне» предстоит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».

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Все комментарии
dankoff1986
dankoff1986
сегодня в 00:52
с такой игрой как у нас сейчас,можно и Барселону б выпускать,и не переживать за результат
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 00:26
Мое мнение Барселона победит Челси
The Frei
The Frei
сегодня в 00:02
Схватка с Челси)))

Если бы я не смотрел матчи Челси, то и впрямь уверовал бы в схватку.
За адекватность
За адекватность
вчера в 23:56
Что-то в схватку не верится. ИМХО.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
вчера в 23:52
Минус Челси..)
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 23:49
Хватило бы на Челси и на том спасибо..
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