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Глушаков: «Лучше ошибки делать на сборах, а в сезоне не „привозить“»

сегодня, 00:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)СпартаМатч завершен

«Спартак» одержал первую победу в 2018 году, обыграв пражскую «Спарту» в заключительном контрольном матче. Полузащитник «красно-белых» Денис Глушаков подвел итоги встречи:

«Хорошо, что выиграли. В предыдущих четырёх матчах нам это не удавалось. Надо было подойти к „Атлетику“ в хорошем настроении. Нам есть над чем работать. Ошибка Комбарова в пропущенном голе? Ну да, была, не спорю. Я всегда говорил, что лучше ошибки делать на сборах, а в сезоне не „привозить“. Так что ничего страшного. Комбаров отстрелялся по „привозам“.

Теперь летим в Москву готовиться в тех же климатических условиях, что будут при игре. Жаль, конечно, что первый матч не в гостях. Можно было бы не улетать из Испании. Больше бы сил сохранили, но ничего не поделаешь. Зато встретим соперника полными трибунами».

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Все комментарии
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 00:15
Лучше привози на сборах и в сезоне!
Великолепный
Великолепный
сегодня в 00:13
Лучше ошибки делать на сборах, а в сезоне не „привозить“
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
сегодня в 00:11
повторил мои слова )))

сегодня в 23:07
но уж лучше в товарнике так "отличиться", чем против Атлетика.
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