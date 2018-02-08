Глушаков: «Лучше ошибки делать на сборах, а в сезоне не „привозить“»

«Спартак» одержал первую победу в 2018 году, обыграв пражскую «Спарту» в заключительном контрольном матче. Полузащитник «красно-белых» Денис Глушаков подвел итоги встречи:

«Хорошо, что выиграли. В предыдущих четырёх матчах нам это не удавалось. Надо было подойти к „Атлетику“ в хорошем настроении. Нам есть над чем работать. Ошибка Комбарова в пропущенном голе? Ну да, была, не спорю. Я всегда говорил, что лучше ошибки делать на сборах, а в сезоне не „привозить“. Так что ничего страшного. Комбаров отстрелялся по „привозам“.

Теперь летим в Москву готовиться в тех же климатических условиях, что будут при игре. Жаль, конечно, что первый матч не в гостях. Можно было бы не улетать из Испании. Больше бы сил сохранили, но ничего не поделаешь. Зато встретим соперника полными трибунами».