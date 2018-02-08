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Горан Чаушич назвал лучшую команду России

сегодня, 01:01

Полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич вспомнил о самом сложном матче в сезоне и назвал сильнейшую команду в России:

«Самый тяжёлый матч „Арсенал“ в этом сезоне провёл против „Зенита“. Мы победили 1:0, но было сложно, пришлось много защищаться. „Зенит“ — очень хорошая команда, много классных игроков. Если сравнивать со „Спартаком“, „Зенит“ немного сильнее. У них больше возможностей и длиннее скамейка. Для меня это лучшая команда в России.

Что касается того, как „Арсеналу“ удалось добиться побед над „Динамо“, ЦСКА, „Краснодаром“ и „Зенитом“ в первой части сезона, то это благодаря хорошей атмосфере. Мы действительно единая команда. Тут нет недовольства, что кто-то сидит на лавке. Опять же, когда есть результат, играется легче, чем если ты постоянно проигрываешь. Ну и Божович умеет снять напряжение. Если мы продолжим в том же духе, то „Арсенал“ способен добиться чего-то особенного в этом сезоне».

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