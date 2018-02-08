Калининград предложит альтернативу отелям с завышенными ценами на время проведения ЧМ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что власти в регионе взяли под контроль ситуацию с завышенными ценами на отели в период проведения чемпионата мира в 2018 году и смогут предложить болельщикам альтернативные варианты.

«У нас есть несколько проектов альтернативных кемпингов, палаточных городков для непритязательной части болельщиков, чтобы они могли провести там день-два», — сказал Алиханов, подчеркнув, что к владельцам отелей, пытающимся спекулировать на чемпионате в стремлении получить сиюминутную выгоду, принимаются и будут приниматься соответствующие меры.

«Правильнее было бы устроить людям праздник и рассчитывать на одну, две, три, а может быть и больше волн туристов из тех стран, гости из которых приедут на чемпионат мира», — отметил губернатор, обратив внимание на опыт Польши, куда туристы приезжали уже после игр чемпионата Европы 2012 года.

Ранее сообщалось о завышении цен на размещение в период ЧМ в четырёх калининградских отелях. Максимальное превышение допустил отель «Агора», предложив номера по 129200 рублей вместо 2400.