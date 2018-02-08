  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Кубок Либертадорес
  • Франция. Кубок
  • Аргентина. Примера
  • Катар. Старс Лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Испания. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Видеотон (Секешфехервар)Видеотон---

Калининград предложит альтернативу отелям с завышенными ценами на время проведения ЧМ

сегодня, 02:16

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что власти в регионе взяли под контроль ситуацию с завышенными ценами на отели в период проведения чемпионата мира в 2018 году и смогут предложить болельщикам альтернативные варианты.

«У нас есть несколько проектов альтернативных кемпингов, палаточных городков для непритязательной части болельщиков, чтобы они могли провести там день-два», — сказал Алиханов, подчеркнув, что к владельцам отелей, пытающимся спекулировать на чемпионате в стремлении получить сиюминутную выгоду, принимаются и будут приниматься соответствующие меры.

«Правильнее было бы устроить людям праздник и рассчитывать на одну, две, три, а может быть и больше волн туристов из тех стран, гости из которых приедут на чемпионат мира», — отметил губернатор, обратив внимание на опыт Польши, куда туристы приезжали уже после игр чемпионата Европы 2012 года.

Ранее сообщалось о завышении цен на размещение в период ЧМ в четырёх калининградских отелях. Максимальное превышение допустил отель «Агора», предложив номера по 129200 рублей вместо 2400. 

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
РФС провел первый семинар по работе с инвалидами для клубов РФПЛ
Сегодня, 11:41 3
Рамос остановил «Краснодар» в Лиге чемпионов
Вчера, 22:43Станислав Горин в блоге Футбольный Скаут6
Путин встретится в Сочи с главой ФИФА
Вчера, 22:11 9
«Реал» в серии пенальти выбил «Краснодар» из Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 21:04 42
В каждом клубе РФПЛ будет специалист по работе с людьми с ограниченными возможностями
Вчера, 18:30 21
Мутко обсудил проблему бездомных животных в городах ЧМ-2018
Вчера, 17:49 15
Обсудить
Все комментарии
нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:27
Одни спекулянты
ДСА
ДСА
сегодня в 05:31
Частный бизнес - имеют право.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 02:32
Это по нашему. На сто раз не наварился-это не бизнес).
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100