Азар опередил Де Брюйне на 11 голосов и стал лучшим игроком года в Бельгии

Полузащитник «Челси» Эден Азар признан лучшим игроком минувшего года в Бельгии, играющим за рубежом. Второе место в голосовании занял хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, набравший всего на 11 голосов меньше. На третьей позиции расположился форвард «Наполи» Дрис Мертенс.

В сезоне-2016/17 Азар забил 16 голов в АПЛ и помог «Челси» стать чемпионом Англии. В текущем розыгрыше Премьер-Лиги на счету 27-летнего игрока 9 забитых мячей за лондонский клуб.

Напомним, лучшим игроком года в Польше в седьмой раз подряд был признан Роберт Левандовски.