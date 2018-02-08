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Азар опередил Де Брюйне на 11 голосов и стал лучшим игроком года в Бельгии

сегодня, 02:41

Полузащитник «Челси» Эден Азар признан лучшим игроком минувшего года в Бельгии, играющим за рубежом. Второе место в голосовании занял хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, набравший всего на 11 голосов меньше. На третьей позиции расположился форвард «Наполи» Дрис Мертенс.

В сезоне-2016/17 Азар забил 16 голов в АПЛ и помог «Челси» стать чемпионом Англии. В текущем розыгрыше Премьер-Лиги на счету 27-летнего игрока 9 забитых мячей за лондонский клуб.

Напомним, лучшим игроком года в Польше в седьмой раз подряд был признан Роберт Левандовски.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
сегодня в 11:47
У Бельгии очень мощный состав подобрался!
DVoxNN
DVoxNN
сегодня в 10:47
Странные ценности. На мой взгляд футбольный интеллект должен выше цениться, чем дриблинг. Кевин - штучный экземпляр, а таких как Азар куча.
DEIVID
DEIVID
сегодня в 09:40
КДБ в отличии от бегунка обладает интеллектом.
Hayden
Hayden
сегодня в 08:56
Всё правильно,он на голову выше уровнем.
neomessi
neomessi
сегодня в 08:36
в прошлом сезоне ДА!
Но в этом сезоне Кевин местами лучше всех в мире и не только в Бельгии.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 07:22
В следующем году кдб выиграет. А азара выбрали из-за победы в апл
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 07:09
Все по делу
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 07:03
Из жалости дали,чтобы хоть как нибудь скрасить горечь от последних поражений )
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 06:09
Не справедливо...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:38
Конкуренция действительно была реальная.
рус фан
рус фан
сегодня в 04:48
Рыжий лучше Азара на мой взгляд, да и по цифрам это видно, но у бельгийцев видимо свои предпочтения.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:37
В Бельгии сейчас много хороших игроков.
la-respect0
la-respect0
сегодня в 02:43
Но в глубине души он понимает,что лучшим был рыжий)))
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