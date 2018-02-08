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Чалов: «Мог забить „Торревиехе“ ещё штук пять голов»

сегодня, 03:52
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)7 : 0Логотип футбольный клуб ТорревиехаТорревиехаМатч завершен

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, отличившийся хет-триком в товарищеском матче с «Торревиехой» (7:0), поделился впечатлениями от игры:

«Сегодня соперник был не очень сильным. Не могу сказать, что матч был тяжёлым. Конечно, приятно, что я забил три гола, но на самом деле мог забить ещё штук пять.

Считаю, что наша команда находится в хорошей форме, мы неплохо готовы физически. Думаю, игры с „Црвеной Звездой“ будут интересными».

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Все комментарии
КАМЮ
КАМЮ
сегодня в 12:14
А должно быть в таком случае " Забил пять, ещё три мог"
Фата лист
Фата лист
сегодня в 11:45
Любителям из Испании не сложно забивать...
Кlassе
Кlassе
сегодня в 09:44
Легко и весело забивать сорокалетним дядькам-почтальонам из любительского клуба. Вот позор так позор, лучше бы рот не открывал даже)))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:34
игровой навык перед вторым туром необходим...
Jum13
Jum13
сегодня в 09:01
Федя - и хорошо, что не забил. Спартачи вчера и так на ...но изошли, а забей ты еще пяток - там бы и неотложка не помогла бы
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 08:45
То, что вы, г-н Чалов, не забили еще "штук пять мячей", свидетельствует не о силе ЦСКА, а о вашей несостоятельности как профессионального футболиста, играющего в РФПЛ...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:03
Уже пора научиться реализовывать все свои моменты.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:34
Хороший уровень соперника. Удивляюсь, как они сами себе хет-трик не забили....
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:35
Просто отдохнули на поле, такие матчи тоже нужны.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:34
Понесло Чалова.
Он бы за сезон столько забивал в официальных матчах.
Kerri
Kerri
сегодня в 04:29
Желаю такой же игры с ЦЗ!
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 04:10
Остался бы ещё с ней поиграть, статистику на халяву поправить
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:02
Главная игра с ЦЗ.
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