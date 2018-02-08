Чалов: «Мог забить „Торревиехе“ ещё штук пять голов»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, отличившийся хет-триком в товарищеском матче с «Торревиехой» (7:0), поделился впечатлениями от игры:

«Сегодня соперник был не очень сильным. Не могу сказать, что матч был тяжёлым. Конечно, приятно, что я забил три гола, но на самом деле мог забить ещё штук пять.

Считаю, что наша команда находится в хорошей форме, мы неплохо готовы физически. Думаю, игры с „Црвеной Звездой“ будут интересными».