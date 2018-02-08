Маммана: «Выезд против „Спартака“ – один из самых сложных на моей памяти»

Аргентинский защитник «Зенита» Эмануэль Маммана впечатлён тем, как в России поддерживают петербургскую команду и «Спартак»:

«На аргентинских стадионах поддержка публики чувствуется невероятно, и это круто. В России не везде есть такая атмосфера. За „Зенит“ болеют громко и страстно, у нас потрясающий стадион, это очень помогает в домашних играх. У „Спартака“ тоже мощная поддержка, поэтому выезд в Москву – один из самых сложных на моей памяти. Но зенитовские болельщики – самые лучшие!

Самая памятная победа и самое обидное поражение? Два матча со „Спартаком“ – успех дома и проигрыш в гостях. Перед дебютом за „Зенит“ против красно-белых все мне говорили – это русское класико, нужно обязательно победить! И нам это удалось, да ещё и крупно. А потом мы проиграли в Москве – было очень неприятно».

Маммана также выразил мнение, что его одноклубник Александр Кокорин является сильнейшим форвардом в чемпионате России.