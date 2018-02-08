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Маммана: «Выезд против „Спартака“ – один из самых сложных на моей памяти»

сегодня, 04:55

Аргентинский защитник «Зенита» Эмануэль Маммана впечатлён тем, как в России поддерживают петербургскую команду и «Спартак»:

«На аргентинских стадионах поддержка публики чувствуется невероятно, и это круто. В России не везде есть такая атмосфера. За „Зенит“ болеют громко и страстно, у нас потрясающий стадион, это очень помогает в домашних играх. У „Спартака“ тоже мощная поддержка, поэтому выезд в Москву – один из самых сложных на моей памяти. Но зенитовские болельщики – самые лучшие!

Самая памятная победа и самое обидное поражение? Два матча со „Спартаком“ – успех дома и проигрыш в гостях. Перед дебютом за „Зенит“ против красно-белых все мне говорили – это русское класико, нужно обязательно победить! И нам это удалось, да ещё и крупно. А потом мы проиграли в Москве – было очень неприятно».

Маммана также выразил мнение, что его одноклубник Александр Кокорин является сильнейшим форвардом в чемпионате России.

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Все комментарии
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Nikola45
сегодня в 13:15
Nikola45:
Ой я Владимир и не знаю за какое мы будем бороться! Но вот племянница написала из Китая! Что какой то их Форчун от Форчунил столичную команду! О чем это она писала? ))
Перевожу - зенит не клуб, а проект, срочно распустить.
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 13:11
Зенитовских болельщиков Маммана может сравнить только с ЦСКА.
Спартаковские болельщики на трибунах не раздеваются, и Маммане сложно оценить их интересующие его достоинства.
Nikola45
Nikola45 ответил AntiherQ1488
сегодня в 13:00
AntiherQ1488:
Ну дак и вы пока на 2й строчке, а будете бороться с вашими дружками, за 5е. Чемп еще не окончен;)
Ой я Владимир и не знаю за какое мы будем бороться! Но вот племянница написала из Китая! Что какой то их Форчун от Форчунил столичную команду! О чем это она писала? ))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 11:34
Я согласен с Аргентинским защитником с его мнением
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:27
ГЛУШАКОВ: САМЫЙ ПРИЯТНЫЙ ВЫЕЗД БЫЛ В ПИТЕР И В ЛИВЕРПУЛЬ !

ГЫ-ГЫ
Зовите нас ЧЕМПИОН
Зовите нас ЧЕМПИОН
сегодня в 11:10
КЛАССИКО с бомжами не может быть НИКОГДА. КЛАССИКО это игра двух классных команд, а проэкт не может быть командой. КЛАССИКО это небо, а игра с бомжами очередная игра.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Nikola45
сегодня в 10:16
Nikola45:
Так и есть по этому в первой строчке забивающих ))
Ну дак и вы пока на 2й строчке, а будете бороться с вашими дружками, за 5е. Чемп еще не окончен;)
Nikola45
Nikola45 ответил AntiherQ1488
сегодня в 10:14
AntiherQ1488:
Маммана также выразил мнение, что его одноклубник Александр Кокорин является сильнейшим форвардом в чемпионате России. Этот эксперт сломался, несите другого.
Так и есть по этому в первой строчке забивающих ))
Nikola45
Nikola45 ответил AmG1991
сегодня в 10:13
AmG1991:
Первые два комента от болел цска и зенита и все про судью)Конечно,как еще отмазаться от поражения)Стыдно,ой как стыдно за вас)
Мало кому нравится сермяжная правда ))
denmig
denmig
сегодня в 09:32
Но зенитовские болельщики – самые лучшие! и самые интеллигентные!
kastites
kastites
сегодня в 08:44
Выезд в свинарник
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 08:04
Мамана просто находится на зарплате у Кокорина вот и хвалит его при каждом удобном случае )
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 06:58
это просто слова
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 06:54
Маммана также выразил мнение, что его одноклубник Александр Кокорин является сильнейшим форвардом в чемпионате России.

Этот эксперт сломался, несите другого.
DVOK68
DVOK68
сегодня в 06:53
Мамой клянусь...хлебом клянусь...да......
AmG1991
AmG1991
сегодня в 05:56
Первые два комента от болел цска и зенита и все про судью)Конечно,как еще отмазаться от поражения)Стыдно,ой как стыдно за вас)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:36
Вот сказочник
piercman
piercman
сегодня в 05:19
в той игре все заметили, что из комбарова мог бы получиться великий волейболист. не заметил только судья, получивший причитающиеся ему чемоданы.
cska plus
cska plus
сегодня в 05:00
Конечно сложно, особенно когда судит безбородов.
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