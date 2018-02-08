Роналдо: «Я посол „Реала“, но в ПСЖ играет мой друг Неймар. Надеюсь, победит сильнейший»

Знаменитый бразильский нападающий, бывший игрок «Реала» Роналдо поделился ожиданиями от противостояния мадридского клуба и «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Это очень непростой матч. Я являюсь послом „Реала“, очевидно, я хочу его победы. Но, с другой стороны, мне нравится ПСЖ, и там играет мой большой друг Неймар, которого все любят.

Я не буду выбирать между ними. Надеюсь, нас ждёт отличная игра, и пусть победит сильнейший».

Напомним, шансы «Реала» пройти ПСЖ оценил экс-полузащитник «Барселоны» Хави.