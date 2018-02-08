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Роналдо: «Я посол „Реала“, но в ПСЖ играет мой друг Неймар. Надеюсь, победит сильнейший»

сегодня, 05:30
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен14.02.2018 в 22:45 Не начался

Знаменитый бразильский нападающий, бывший игрок «Реала» Роналдо поделился ожиданиями от противостояния мадридского клуба и «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Это очень непростой матч. Я являюсь послом „Реала“, очевидно, я хочу его победы. Но, с другой стороны, мне нравится ПСЖ, и там играет мой большой друг Неймар, которого все любят.

Я не буду выбирать между ними. Надеюсь, нас ждёт отличная игра, и пусть победит сильнейший».

Напомним, шансы «Реала» пройти ПСЖ оценил экс-полузащитник «Барселоны» Хави.

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Все комментарии
вхсо 111
вхсо 111
сегодня в 09:25
Согласен с Роналдо "пусть победит сильнейший". А про любовь к Неймару при чём всех, это перебор.)
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 09:17
Рональдо даже не вспоминает что когда то играл в Барсе. Будто это был страшный сон.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 08:36
....."которого все любят....." Чёт я сомневаюсь,что впрямь все любят петушка(особенно барсуки,баски,Кавани и часть Мадрида)
рус фан
рус фан
сегодня в 08:24
Реалу победы!
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 07:23
Интереснее всего будет смотреть на Неймара,как он будет играть против своего будущего,родного,клуба )
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:37
Скоро этот "большой подруг" заберет твою зарплату себе!!!
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