Вальверде: «„Челси“ возглавляет человек, взявший с ними АПЛ в прошлом году»

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде в преддверии матча с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов рассказал, что он думает по поводу информации о возможной отставке Антонио Конте с поста главного тренера «синих» и назначении на эту должность Луиса Энрике:

«Это серьёзный прогноз, но на данный момент ничего не произошло. Вы хотите, чтобы я предсказал будущее или поделился мнением об этом прогнозе? Повторюсь, пока не произошло никаких изменений.

„Челси“ возглавляет человек, который выиграл вместе с ними титул чемпиона Англии в прошлом году. Он завоевал много трофеев, у него была отличная карьера. Здесь больше не о чем рассуждать».