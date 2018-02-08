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Вальверде: «„Челси“ возглавляет человек, взявший с ними АПЛ в прошлом году»

сегодня, 06:47
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона20.02.2018 в 22:45 Не начался

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде в преддверии матча с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов рассказал, что он думает по поводу информации о возможной отставке Антонио Конте с поста главного тренера «синих» и назначении на эту должность Луиса Энрике:

«Это серьёзный прогноз, но на данный момент ничего не произошло. Вы хотите, чтобы я предсказал будущее или поделился мнением об этом прогнозе? Повторюсь, пока не произошло никаких изменений.

„Челси“ возглавляет человек, который выиграл вместе с ними титул чемпиона Англии в прошлом году. Он завоевал много трофеев, у него была отличная карьера. Здесь больше не о чем рассуждать».

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Все комментарии
dankoff1986
dankoff1986 ответил neomessi
сегодня в 11:13
neomessi:
для Челси с такой игрой будет трудно на Ноу Камп возможно даже в Лондоне. Понятно что для Барсы этот соперник крайне сложный и проблемный. Но с учетом того, что сейчас чуток кризис у лондонцев, Барса должна не заметить их, ну я имею ввиду на поле.
ахахаха чуток?????
No problem
No problem
сегодня в 10:02
Надо признать,Вальверде весьма прогматичный коуч.Технарь от слов.
Лишнего не ляпает.
Этот хаус в стане Синих,может дорого обойтись им с Барсой.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 09:50
У "Челси" появились внутренние проблемы и это вина Конте.
Что-то он упустил в управлении командой, раз появились слухи о недовольстве.
neomessi
neomessi ответил рус фан
сегодня в 08:34
рус фан:
Челси весьма непростой соперник, каталонским придется не легко, но полагаю они справятся.
для Челси с такой игрой будет трудно на Ноу Камп возможно даже в Лондоне.
Понятно что для Барсы этот соперник крайне сложный и проблемный. Но с учетом того, что сейчас чуток кризис у лондонцев, Барса должна не заметить их, ну я имею ввиду на поле.
рус фан
рус фан
сегодня в 08:14
Челси весьма непростой соперник, каталонским придется не легко, но полагаю они справятся.
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