Вальверде: «„Челси“ возглавляет человек, взявший с ними АПЛ в прошлом году»

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде в преддверии матча с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов рассказал, что он думает по поводу информации о возможной отставке Антонио Конте с поста главного тренера «синих» и назначении на эту должность Луиса Энрике:
«Это серьёзный прогноз, но на данный момент ничего не произошло. Вы хотите, чтобы я предсказал будущее или поделился мнением об этом прогнозе? Повторюсь, пока не произошло никаких изменений.
„Челси“ возглавляет человек, который выиграл вместе с ними титул чемпиона Англии в прошлом году. Он завоевал много трофеев, у него была отличная карьера. Здесь больше не о чем рассуждать».
Лишнего не ляпает.
Этот хаус в стане Синих,может дорого обойтись им с Барсой.
Лишнего не ляпает.
Этот хаус в стане Синих,может дорого обойтись им с Барсой.
Что-то он упустил в управлении командой, раз появились слухи о недовольстве.
Что-то он упустил в управлении командой, раз появились слухи о недовольстве.
Понятно что для Барсы этот соперник крайне сложный и проблемный. Но с учетом того, что сейчас чуток кризис у лондонцев, Барса должна не заметить их, ну я имею ввиду на поле.
Понятно что для Барсы этот соперник крайне сложный и проблемный. Но с учетом того, что сейчас чуток кризис у лондонцев, Барса должна не заметить их, ну я имею ввиду на поле.