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Модрич: «Мне жаль, что я не выиграл с „Тоттенхэмом“ какой-нибудь трофей»

сегодня, 07:03

Полузащитник «Реала» Лука Модрич вспомнил о годах, проведённых в «Тоттенхэме» до ухода в мадридский клуб:

«Единственное, о чём я сожалею, это то, что не выиграл с „Тоттенхэмом“ какой-нибудь трофей, несмотря на то что мы были сильной командой, которая показывала хороший, привлекательный футбол. Прошу прощения за то, как я ушёл. Хотелось бы, чтобы мы расстались по-хорошему. Надеюсь, болельщики понимают, что я следовал за своей мечтой.

Я всегда испытываю позитивные эмоции, когда думаю о времени, проведённом в составе „шпор“. „Тоттенхэм“ – это клуб, который впервые дал мне возможность сыграть в одной из сильнейших лиг в мире.

У меня были фантастические отношения с людьми в клубе, а также с фанатами. Вся атмосфера вокруг клуба в то время была блестящей, и наши результаты были в основном очень хорошими. Мы играли в четвертьфинале Лиги чемпионов против „Реала“ и выходили в финал Кубка Лиги».

Также Модрич отметил, что «Реал» стремится к тому, чтобы отстоять титулы, выигранные в прошлом сезоне.

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Все комментарии
FERIS
FERIS
сегодня в 10:43
Всё правильно.ушёл из безтрофейника в самый титулованый клуб!
Mоnоlo
Mоnоlo
сегодня в 10:38
Катись к черту.
No problem
No problem
сегодня в 09:54
Иди бухни с Бейлом где нибудь...
посмотри че выиграл с Мадридом..
и снова пахать,некогда сопли жевать.
вхсо 111
вхсо 111
сегодня в 09:21
Ты не один Лука, там все до сих пор без трофеев.)
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 09:20
Когда Тоттенхэм выигрывал трофей в последний раз???
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 08:32
Ты бы жалел ещё сильнее,не перейди в Реал! Всё равно,что со среднего веса,перейти в супер-тяжёлый!
рус фан
рус фан
сегодня в 08:19
Луке надо нормально настроится на ПСЖ, в том Тотене выиграть три ЛЧ хорвату не светило точно.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 08:04
Чего жалеть, Тоттенхэм не та команда которая выиграет трофеи
cska plus
cska plus
сегодня в 07:20
А что жалеть, зато в Реале тонна трофеев.
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