Модрич: «Мне жаль, что я не выиграл с „Тоттенхэмом“ какой-нибудь трофей»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич вспомнил о годах, проведённых в «Тоттенхэме» до ухода в мадридский клуб:

«Единственное, о чём я сожалею, это то, что не выиграл с „Тоттенхэмом“ какой-нибудь трофей, несмотря на то что мы были сильной командой, которая показывала хороший, привлекательный футбол. Прошу прощения за то, как я ушёл. Хотелось бы, чтобы мы расстались по-хорошему. Надеюсь, болельщики понимают, что я следовал за своей мечтой.

Я всегда испытываю позитивные эмоции, когда думаю о времени, проведённом в составе „шпор“. „Тоттенхэм“ – это клуб, который впервые дал мне возможность сыграть в одной из сильнейших лиг в мире.

У меня были фантастические отношения с людьми в клубе, а также с фанатами. Вся атмосфера вокруг клуба в то время была блестящей, и наши результаты были в основном очень хорошими. Мы играли в четвертьфинале Лиги чемпионов против „Реала“ и выходили в финал Кубка Лиги».

Также Модрич отметил, что «Реал» стремится к тому, чтобы отстоять титулы, выигранные в прошлом сезоне.