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Штегер: «Ройс сам решит, когда выйти на поле!»

сегодня, 08:30
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург10.02.2018 в 17:30 Не начался

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может принять участие в матче впервые за 8 месяцев — это будет встреча 22-го тура Бундеслиги с «Гамбургом». Наставник «шмелей» Петер Штегер отметил, что футболист выйдет на поле, когда сам почувствует себя готовым:

«У меня хорошие взаимоотношения с Марко. Возможно, он снова станет частью команды в следующей игре. Он сам решит, когда выйти на поле!

Независимо от того, останусь ли я тренером или мне найдут замену, каждый хотел бы, чтобы Ройс надолго остался в Дортмунде».

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 10:22
Я думаю останеца
neomessi
neomessi
сегодня в 10:03
Это травма решит когда выходит на поле Ройсу.
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
сегодня в 08:54
Мне так кажется, что сам Ройс уже боится выходить на поле после стольких травм.
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