Штегер: «Ройс сам решит, когда выйти на поле!»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может принять участие в матче впервые за 8 месяцев — это будет встреча 22-го тура Бундеслиги с «Гамбургом». Наставник «шмелей» Петер Штегер отметил, что футболист выйдет на поле, когда сам почувствует себя готовым:

«У меня хорошие взаимоотношения с Марко. Возможно, он снова станет частью команды в следующей игре. Он сам решит, когда выйти на поле!

Независимо от того, останусь ли я тренером или мне найдут замену, каждый хотел бы, чтобы Ройс надолго остался в Дортмунде».