  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Кубок Либертадорес
  • Франция. Кубок
  • Аргентина. Примера
  • Катар. Старс Лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Испания. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Видеотон (Секешфехервар)Видеотон---

Валенсия: «Впереди у МЮ много игр. Надо сражаться»

сегодня, 08:38

В 2018 году «Манчестер Юнайтед» не победил лишь в одном матче. Полузащитник «красных дьяволов» Луис-Антонио Валенсия считает, что чемпионская гонка еще не закончена:

«Надо продолжать сражаться до самого конца, надо идти вперед.

Несколько лет назад мы упустили титул, когда отставание составляло 8 очков, а впереди оставалось совсем мало игр. Сейчас же впереди матчей намного больше, так что мы продолжим бороться».

Отметим, что наставник манкунианцев Жозе Моуриньо уже не верит, что его команда сможет догнать «Манчестер Сити» в турнирной таблице АПЛ.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Венгер ответил Почеттино: «Мы хотим избавиться от нырков в футболе»
Сегодня, 13:11 0
Салах собирается обойти Кейна в гонке снайперов АПЛ
Сегодня, 12:32 2
Гуарин сожалеет о своем переезде в Китай, хавбек мечтает вернуться в «Интер»
Сегодня, 12:18 4
Роналдо надеется, что «Наполи» обойдет «Ювентус» в борьбе за Скудетто
Сегодня, 11:32 5
Салах: «Не посчитайте меня высокомерным, но я знал, что буду много забивать в „Ливерпуле“»
Сегодня, 11:15 2
Уолкотт: «Эллардайс - главная причина, почему я решил присоединиться к „Эвертону“»
Сегодня, 11:12 0
Обсудить
Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 09:36
Пока есть математические шансы,надо бороться
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100