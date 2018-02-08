Валенсия: «Впереди у МЮ много игр. Надо сражаться»

В 2018 году «Манчестер Юнайтед» не победил лишь в одном матче. Полузащитник «красных дьяволов» Луис-Антонио Валенсия считает, что чемпионская гонка еще не закончена:

«Надо продолжать сражаться до самого конца, надо идти вперед.

Несколько лет назад мы упустили титул, когда отставание составляло 8 очков, а впереди оставалось совсем мало игр. Сейчас же впереди матчей намного больше, так что мы продолжим бороться».

Отметим, что наставник манкунианцев Жозе Моуриньо уже не верит, что его команда сможет догнать «Манчестер Сити» в турнирной таблице АПЛ.