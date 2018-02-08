Мутко: «Не могу сказать, что доволен всем, но в целом РФС справляется»

Вице-премьер Виталий Мутко отметил, что Российский футбольный союз неплохо справляется с обязанностями по подготовке сборной России к чемпионату мира 2018 года:

«Не могу сказать, что доволен всем, но в принципе основные вопросы, которые поставлены перед РФС, решаются - это, прежде всего, подготовка национальной команды к чемпионату мира. Здесь все работают, есть календарь всех сборных, товарищеские игры, команды на сборах. В этом плане Российский футбольный союз - одна из немногих общественных организаций, которая полностью справляется.

Другой вопрос, что мы экономически встали на ноги. Сейчас надо двигаться дальше, заняться детско-юношеским футболом, подготовкой резервов, запустить с этого года как следует программу „Поиск талантов“, выбрать 50-60 академий, методику, тренеров. Ведется работа над концепцией структуры профессионального футбола с 2020 года. Но главное сейчас - чемпионат мира, до которого осталось совсем немного времени».

Напомним, что в декабре Виталия Мутко на посту главы РФС временно заменил Александр Алаев.