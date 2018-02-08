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Мутко: «Не могу сказать, что доволен всем, но в целом РФС справляется»

сегодня, 09:03

Вице-премьер Виталий Мутко отметил, что Российский футбольный союз неплохо справляется с обязанностями по подготовке сборной России к чемпионату мира 2018 года:

«Не могу сказать, что доволен всем, но в принципе основные вопросы, которые поставлены перед РФС, решаются - это, прежде всего, подготовка национальной команды к чемпионату мира. Здесь все работают, есть календарь всех сборных, товарищеские игры, команды на сборах. В этом плане Российский футбольный союз - одна из немногих общественных организаций, которая полностью справляется.

Другой вопрос, что мы экономически встали на ноги. Сейчас надо двигаться дальше, заняться детско-юношеским футболом, подготовкой резервов, запустить с этого года как следует программу „Поиск талантов“, выбрать 50-60 академий, методику, тренеров. Ведется работа над концепцией структуры профессионального футбола с 2020 года. Но главное сейчас - чемпионат мира, до которого осталось совсем немного времени».

Напомним, что в декабре Виталия Мутко на посту главы РФС временно заменил Александр Алаев.

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Все комментарии
Egorium
Egorium
сегодня в 10:59
Мутко еще спартак не вывел в липовые чемпионы, чего емуц быть довольным.
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 10:49
Здесь все работают, есть календарь всех сборных, товарищеские игры, команды на сборах.


это тоже заслуга Мутко? ну спасибо Виталик.
DEIVID
DEIVID
сегодня в 10:46
Мутко: «Не могу сказать "прощай"»
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 10:02
«Не могу сказать, что доволен всем, но...вуахахахаха, дальше эту чушь читать не стоит)))
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 09:36
Мутко: "Стройте больше стадионов. Открывайте больше академий...,мне и моей семье нужно больше откатов" )
piercman
piercman
сегодня в 09:33
ну да, спартак не на первом месте - главный фанат тарасовских недоволен.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 09:32
Он ещё и рассуждает - циничный человек.
drug01
drug01
сегодня в 09:24
Выводы делать рано????
kastites
kastites
сегодня в 09:10
Мутко подлец и негодяй
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