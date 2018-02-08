Сербский опорник сменит «Актобе» на БАТЭ

Сербский легионер «Актобе» Слободан Симович рассказал о том, что он собирается перейти в БАТЭ:

«Договариваюсь с БАТЭ по условиям, но ничего пока еще не подписал. Нужно сначала с „Актобе“ контракт расторгнуть, после этого заключу трудовое соглашение с белорусским клубом».

Опорный полузащитник уже играл в Беларуси, но в 2015 году сменил минское «Динамо» на братиславский «Слован». К «Актобе» 28-летний футболист присоединился прошлым летом, перейдя из израильского «Хапоэля» (Кфар Саба).

В последнем розыгрыше чемпионата Казахстана Симович провел 10 матчей.