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Марез прекратит забастовку при одном условии

сегодня, 11:23

Источник сообщает, что нападающий «Лестера» Рияд Марез вернется к тренировкам при одном условии. 

26-летний футболист объявил бойкот из-за того, что руководство клуба не согласилось отпускать его в «Манчестер Сити». Сейчас алжирец готов вернуться к тренировкам, и единственное условие форварда заключается в том, что «Лестер» должен будет отпустить его летом. В действующем контракте не предусмотрен подобный пункт, а фигурирует лишь сумма отступных. По неофициальным данным, она составляет около 90 миллионов фунтов, что делает потенциальный выкуп прав на форварда весьма затруднительным.

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Все комментарии
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 12:22
Интересно куда он так рвётся? В МС дорога ему зарыта и не думаю что какой нибудь другой клуб из АПЛ будет рад его кандитатуре. Видимо ностальгия замучила и всё таки собрался обратно в Алжир.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 12:06
Вроде Ман Сити отказался от его покупки(такой облом....)
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 11:56
Пусть валит в Реал за 90 млн к Алжирской диаспоре
cska plus
cska plus
сегодня в 11:50
Пусть продолжает голодовку.
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