Марез прекратит забастовку при одном условии

Источник сообщает, что нападающий «Лестера» Рияд Марез вернется к тренировкам при одном условии.



26-летний футболист объявил бойкот из-за того, что руководство клуба не согласилось отпускать его в «Манчестер Сити». Сейчас алжирец готов вернуться к тренировкам, и единственное условие форварда заключается в том, что «Лестер» должен будет отпустить его летом. В действующем контракте не предусмотрен подобный пункт, а фигурирует лишь сумма отступных. По неофициальным данным, она составляет около 90 миллионов фунтов, что делает потенциальный выкуп прав на форварда весьма затруднительным.