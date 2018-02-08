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Роналдо надеется, что «Наполи» обойдет «Ювентус» в борьбе за Скудетто

сегодня, 11:32

Легендарный бразильский футболист Роналдо надеется, что «Наполи» в этом сезоне станет чемпионом Италии:

«„Наполи“ и „Ювентус“ сегодня как „Барселона“ и „Реал“ в период, когда я играл в Испании. Эта дуэль несколько опережает все остальные.

„Наполи“ играет в привлекательный футбол, тогда как „Юве“ давит тебя настроем и разнообразием решений. Не знаю, чем все закончится, но на один исход я надеюсь.

Ну правда, после долгих лет доминации „Ювентуса“ хотелось бы увидеть на троне „Наполи“, пускай я и фанат „Интера“».

Напомним, что после 23-го тура Серии А «Наполи» продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице. «Ювентус» отстает на один пункт.

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Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 13:11
Аха-ха)
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 13:09
    773sergeytank
    773sergeytank
    сегодня в 12:40
    А по окончании сезона снова слёзы пустит?))
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 11:50
    Да тоже хотелось бы)
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    сегодня в 11:38
    Я считаю Ювентус станет чемпионом
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