Роналдо надеется, что «Наполи» обойдет «Ювентус» в борьбе за Скудетто

Легендарный бразильский футболист Роналдо надеется, что «Наполи» в этом сезоне станет чемпионом Италии:

«„Наполи“ и „Ювентус“ сегодня как „Барселона“ и „Реал“ в период, когда я играл в Испании. Эта дуэль несколько опережает все остальные.

„Наполи“ играет в привлекательный футбол, тогда как „Юве“ давит тебя настроем и разнообразием решений. Не знаю, чем все закончится, но на один исход я надеюсь.

Ну правда, после долгих лет доминации „Ювентуса“ хотелось бы увидеть на троне „Наполи“, пускай я и фанат „Интера“».

Напомним, что после 23-го тура Серии А «Наполи» продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице. «Ювентус» отстает на один пункт.