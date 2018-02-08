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Маммана: «Тренироваться у Манчини — большая привилегия»

сегодня, 11:53

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана считает, что тренироваться под управлением Роберто Манчини - большая привилегия. 

«Тренироваться у Манчини — большая привилегия, он столько знает о футболе! Мистер много помогает — не только мне, но и всей команде. Меня он учит действовать на поле без страха: „Эма, играй чисто и ничего не бойся“».

Ранее Эмануэль Маммана назвал имя лучшего нападающего России. 

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Все комментарии
котлина брат
котлина брат
сегодня в 13:05
Шото Мамманы стало много, он уже говорить стал больше чем играть, что стало попахивать историей Дзюбы, Маммана ещё один потенциальный новичёк тульского Арсенала？ Туляки воще молорики футболисты играют в Арсенале, а зарплату платит Зенит
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:25
На данной территории при данной системе - умение и опыт тренера не работает......
Эмери уехав всё доказал....Хави Грасия уже Челси выносит 4:1....Манчини вообще не понимает что за спорт здесь футболом зовётся....про Луческу и Капелло не будем....
FILL3286
FILL3286
сегодня в 12:08
Загипнотизировали лазурных походу!
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