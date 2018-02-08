Маммана: «Тренироваться у Манчини — большая привилегия»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана считает, что тренироваться под управлением Роберто Манчини - большая привилегия.



«Тренироваться у Манчини — большая привилегия, он столько знает о футболе! Мистер много помогает — не только мне, но и всей команде. Меня он учит действовать на поле без страха: „Эма, играй чисто и ничего не бойся“».



Ранее Эмануэль Маммана назвал имя лучшего нападающего России.