Башкин: «Пива на стадионах не будет, это запрещено законодательством»

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин прокомментировал инициативу коммерческого директора РФПЛ Павла Суворова о продаже пива на стадионах.

«Я – противник реализации алкогольных напитков на спортивных мероприятиях. Запрещается это и законодательством РФ. Каких-либо изменений в этом вопросе после чемпионата мира не планируется. РФПЛ может хотеть что угодно, но закон есть закон. Думаю, после турнира он останется тем же».