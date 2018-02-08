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Башкин: «Пива на стадионах не будет, это запрещено законодательством»

сегодня, 12:28

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин прокомментировал инициативу коммерческого директора РФПЛ Павла Суворова о продаже пива на стадионах.

«Я – противник реализации алкогольных напитков на спортивных мероприятиях. Запрещается это и законодательством РФ. Каких-либо изменений в этом вопросе после чемпионата мира не планируется. РФПЛ может хотеть что угодно, но закон есть закон. Думаю, после турнира он останется тем же».

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Все комментарии
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 12:56
Как же на трезвую голову матчи РФПЛ смотреть ? Совсем спортивные чиновники о простых болельщиках не заботятся. У самих то,в вип-ложах по мини-бару стоит,а обычный люд что должен от скуки помирать. Нет алкоголя,нет посещаемости,всё логично )
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 12:55
Опять с Запада вам пальчиком пригрозят и поверьте,г-н Башкин сам с бочёнком прибежит(и воблу не забудет!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Богиня Соккера
сегодня в 12:48
Богиня Соккера:
А во время чемпионата пиво будет?
Будет конечно....!!!!!!

Приедут же уважаемые иностранцы....)))
А потом бац...и опять не будет....ибо продолжиться "Росгосстрах чемпионат России по футболу".....трезвый и беспощадный...))
Кlassе
Кlassе
сегодня в 12:33
Да и нормально. И так в перерывах все туалеты до неприличия зaccaны, а если пиво разрешат, то вообще потопы начнутся.
Богиня Соккера
Богиня Соккера
сегодня в 12:33
А во время чемпионата пиво будет?
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