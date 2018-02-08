  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Кубок Либертадорес
  • Франция. Кубок
  • Аргентина. Примера
  • Катар. Старс Лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Испания. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Видеотон (Секешфехервар)Видеотон---

Салах собирается обойти Кейна в гонке снайперов АПЛ

сегодня, 12:32

Приняв решение перейти в «Ливерпуль», Мохамед Салах заранее поставил себе амбициозные цели. Египетский игрок рассказывает о переезде в Англию и своих задачах:

«„Ливерпуль“ великий клуб, в составе которого играют фантастические футболисты. Это невероятная команда. Мне хотелось вернуться в Англию, и вот такой шанс предоставился. Я очень рад. Еще до переезда я общался с Клоппом. Он помог мне быстро адаптироваться в коллективе и на поле.

Другие команды тоже мною интересовались, но я бы предпочел их не называть. Я решил перейти в „Ливерпуль“ и думаю, что это хороший выбор.

Теперь я хочу закрепиться в Премьер-Лиге и помочь своей сборной пройти групповую стадию на чемпионате мира в России. Такие мои цели сейчас, а дальше посмотрим.

Харри Кейн — прекрасный игрок, в течение двух сезонов он уже был главным бомбардиром. Это настоящая девятка, так что у него есть шансы забить больше голов, чем я. И все же я хочу стать главным снайпером, но как получится — посмотрим».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Венгер ответил Почеттино: «Мы хотим избавиться от нырков в футболе»
Сегодня, 13:11 0
Гуарин сожалеет о своем переезде в Китай, хавбек мечтает вернуться в «Интер»
Сегодня, 12:18 4
Роналдо надеется, что «Наполи» обойдет «Ювентус» в борьбе за Скудетто
Сегодня, 11:32 5
Салах: «Не посчитайте меня высокомерным, но я знал, что буду много забивать в „Ливерпуле“»
Сегодня, 11:15 2
Уолкотт: «Эллардайс - главная причина, почему я решил присоединиться к „Эвертону“»
Сегодня, 11:12 0
Олдридж: «Кейн — лучший нападающий в мировом футболе»
Сегодня, 11:01 8
Обсудить
Все комментарии
dinoel
dinoel
сегодня в 13:18
Давай Мухамед! Сегодня ты лучший
Ptaha91
Ptaha91
сегодня в 12:35
было бы отлично, а этот Дайвигхем пускай занимает свое 5 место и все расходятся кто куда.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100