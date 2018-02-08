Салах собирается обойти Кейна в гонке снайперов АПЛ

Приняв решение перейти в «Ливерпуль», Мохамед Салах заранее поставил себе амбициозные цели. Египетский игрок рассказывает о переезде в Англию и своих задачах:

«„Ливерпуль“ великий клуб, в составе которого играют фантастические футболисты. Это невероятная команда. Мне хотелось вернуться в Англию, и вот такой шанс предоставился. Я очень рад. Еще до переезда я общался с Клоппом. Он помог мне быстро адаптироваться в коллективе и на поле.

Другие команды тоже мною интересовались, но я бы предпочел их не называть. Я решил перейти в „Ливерпуль“ и думаю, что это хороший выбор.

Теперь я хочу закрепиться в Премьер-Лиге и помочь своей сборной пройти групповую стадию на чемпионате мира в России. Такие мои цели сейчас, а дальше посмотрим.

Харри Кейн — прекрасный игрок, в течение двух сезонов он уже был главным бомбардиром. Это настоящая девятка, так что у него есть шансы забить больше голов, чем я. И все же я хочу стать главным снайпером, но как получится — посмотрим».