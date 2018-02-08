Венгер ответил Почеттино: «Мы хотим избавиться от нырков в футболе»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино встал на защиту своего полузащитника Деле Алли, которого многого принялись критиковать за симуляцию в матче с «Ливерпулем». В частности, аргентинец отметился фразой: «Вы думаете, что в Англии всегда все были честными, что все было идеально. Но смысл футбола - стараться перехитрить соперника».

В преддверии встречи 27-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Арсенал» наставник «канониров» Арсен Венгер решил отреагировать на слова своего коллеги:

«Создается впечатление, что он хотел представить эти хитрости как нечто умное. Неужели это оправдание нырков? Я так не думаю.

Мы хотим избавиться от нырков в футболе. Я не требую, чтобы мои игроки ныряли, даже не намекаю им на это. Иногда игра выходит за рамки правил. Вопрос лишь в том, насколько. Тут уже все зависит от арбитров. Могу лишь сказать, что английские игроки очень быстро учатся и теперь уже, вероятно, стали специалистами по ныркам».