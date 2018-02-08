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Венгер ответил Почеттино: «Мы хотим избавиться от нырков в футболе»

сегодня, 13:11
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал10.02.2018 в 15:30 Не начался

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино встал на защиту своего полузащитника Деле Алли, которого многого принялись критиковать за симуляцию в матче с «Ливерпулем». В частности, аргентинец отметился фразой: «Вы думаете, что в Англии всегда все были честными, что все было идеально. Но смысл футбола - стараться перехитрить соперника».

В преддверии встречи 27-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Арсенал» наставник «канониров» Арсен Венгер решил отреагировать на слова своего коллеги:

«Создается впечатление, что он хотел представить эти хитрости как нечто умное. Неужели это оправдание нырков? Я так не думаю.

Мы хотим избавиться от нырков в футболе. Я не требую, чтобы мои игроки ныряли, даже не намекаю им на это. Иногда игра выходит за рамки правил. Вопрос лишь в том, насколько. Тут уже все зависит от арбитров. Могу лишь сказать, что английские игроки очень быстро учатся и теперь уже, вероятно, стали специалистами по ныркам».

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Все комментарии
Ptaha91
Ptaha91
сегодня в 13:19
Арсеналу удачи! блин как же было бы хорошо , что бы игроки Арсенала пару раз нырнули и им поставили бы пенки и они проиграли) как бы тогда заговорил вождь дайвингхема)
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