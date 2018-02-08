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Суслов: «Финансовое положение „Амкара“ меня не смущает»

вчера, 13:17

Новобранец «Амкара» Кирилл Суслов прокомментировал свой переход в пермский клуб. 

«Из клубов Премьер-Лиги мной интересовался только „Амкар“. Ещё был интерес от шведского клуба, который тренирует мой бывший наставник, но вернуться в Россию было моей целью, а предложения из ФНЛ не рассматривал.

Я рад, что подписал контракт с клубом, потому что команда прогрессирует. Финансовое положение „Амкара“ не смущает, деньги для меня всегда были на втором месте после футбола. Играть буду под 13-м номером. Сначала рассматривал „14“ и „15“, но они заняты».

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Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 19:32
"Финансовое положение Амкара меня не смущает, смущает отсутствие денег у меня лично",-
Кирилл Суслов.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 14:31
Вот и плохо, а должно беспокоить
drug01
drug01
вчера в 13:48
Когда день зарплаты придет тогда скажешь
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 13:32
"деньги для меня всегда были на втором месте после футбола."он точно русский футболист ?
Мельгарехо
Мельгарехо
вчера в 13:20
еще бы, все равно за еду играть
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