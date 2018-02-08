Суслов: «Финансовое положение „Амкара“ меня не смущает»

Новобранец «Амкара» Кирилл Суслов прокомментировал свой переход в пермский клуб.



«Из клубов Премьер-Лиги мной интересовался только „Амкар“. Ещё был интерес от шведского клуба, который тренирует мой бывший наставник, но вернуться в Россию было моей целью, а предложения из ФНЛ не рассматривал.



Я рад, что подписал контракт с клубом, потому что команда прогрессирует. Финансовое положение „Амкара“ не смущает, деньги для меня всегда были на втором месте после футбола. Играть буду под 13-м номером. Сначала рассматривал „14“ и „15“, но они заняты».