Полузащитник «Норвича» Уэсли Хулахан объявил о завершении международной карьеры. 35-летний ветеран выступал за сборную Ирландии на протяжении 10 лет.



«Это было нелегкое решение, но сейчас самое подходящее для этого время.



Есть несколько факторов, которые повлияли на это, однако ключевым является возраст. Мне скоро будет 36 лет, а к следующему Евро стукнет 38. Пришло время уйти.



Я разговаривал с главным тренером сборной на прошлой неделе, он принял мое решение. Он не пытался меня отговорить, зная, что мое время пришло.



Мне нравилось выступать за сборную, я наслаждался каждой проведенной минутой на поле. 43 матча за национальную команду - большая честь для меня».



Напомним, что недавно полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси также завершил международную карьеру.