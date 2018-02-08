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Известный датский тренер исключил свое возвращение в футбол

вчера, 13:40

Мортен Ольсен, возглавлявший сборную Дании в течение 15 лет, ушел из футбола в 2015 году. Специалиста связывали с другими национальными командами и сборными, но датчанин исключил свое возвращение в футбол:

«Мне 68 лет, тренером я больше никогда не стану. Я провел в футболе более 40 лет, и мне есть чем заняться после завершения карьеры.

Долгие годы я работал 24 часа в сутки 7 дней в неделю, но теперь все кончено. Я ушел на пенсию, но скоро собираюсь отправиться на матч „Кельна“ в Бундеслиге».

До сборной Дании Ольсен тренировал «Брондбю», «Кельн» и «Аякс».

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Все комментарии
Nickless
Nickless ответил Robbaggio
вчера в 14:12
Robbaggio:
А "я работали"?
Поправлено
Robbaggio
Robbaggio ответил unoejk
вчера в 14:07
А "я работали"?
unoejk
unoejk ответил Robbaggio
вчера в 14:06
Robbaggio:
"Долгие работы я работал 24 часа в сутки..." Может, годы?
Спасибо. Исправили.
Robbaggio
Robbaggio
вчера в 14:02
"Долгие работы я работал 24 часа в сутки..." Может, годы?
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