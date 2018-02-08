Известный датский тренер исключил свое возвращение в футбол

Мортен Ольсен, возглавлявший сборную Дании в течение 15 лет, ушел из футбола в 2015 году. Специалиста связывали с другими национальными командами и сборными, но датчанин исключил свое возвращение в футбол:

«Мне 68 лет, тренером я больше никогда не стану. Я провел в футболе более 40 лет, и мне есть чем заняться после завершения карьеры.

Долгие годы я работал 24 часа в сутки 7 дней в неделю, но теперь все кончено. Я ушел на пенсию, но скоро собираюсь отправиться на матч „Кельна“ в Бундеслиге».