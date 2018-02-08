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«Зенит» подал заявку со списком игроков B для участия в плей-офф Лиги Европы

вчера, 14:26

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что клуб направил в УЕФА список игроков B для участия в плей-офф Лиги Европы.

В него вошли семь футболистов: Михаил Кизеев, Никита Каккоев, Данил Круговой, Виталий Горулев, Дмитрий Кириллов, Дмитрий Плетнев и Станислав Крапухин.

Список А был подан «Зенитом» на прошлой неделе.

Напомним, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика» пройдет 15 февраля в Глазго, ответный — 22 февраля в Петербурге.
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Все комментарии
denmig
denmig ответил RDeanW
вчера в 18:09
RDeanW:
а еще зенит - это единственный клуб, подавший дополнительно заявки C, D, E и дальше по алфавиту, ибо все 10 составов надо куда-то заявить
Снял с языка!))) - остальные скамейки с 4-ой по 10-у будут дозаявлены! В строгом и одностороннем порядке!
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:29
Значит так нужно! В любом случае свежие и молодые кадры пригодятся Манчини. Так что это вполне понятный ход)
RDeanW
RDeanW
вчера в 17:07
а еще зенит - это единственный клуб, подавший дополнительно заявки C, D, E и дальше по алфавиту, ибо все 10 составов надо куда-то заявить
Казанский
Казанский
вчера в 16:00
Напомним, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика» пройдет 15 февраля в Глазго, ответный — 22 февраля в Петербурге.
----------------
Перестаньте троллить Степана.Он давно уже записал в блокнотик эту инфу и гордится знаниями про Зенит))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:44
Тут рассуждают про честно спиз ... заработанные лярды. Веселуха!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 15:32
Успехов Зениту
Jake Sully
Jake Sully ответил LOpp
вчера в 15:07
LOpp:
откуда деньги: акции в Лукойле, инвестиционный фонд, строительство жилья, банк Открытие, отель в Крыму и т.д. с каких он конкретно доходов тратит деньги на Спартак мне не отчитывался. Опять таки украл/не украл тоже неизвестно за руку не ловили. а ты почему со своей зарплаты не строишь больницы, детские сады, школы и далее по списку..?))
может он помогает бедным детям Африки...

p.s. а Федун только ворует и спускает на зулусов.
LOpp
LOpp ответил piercman
вчера в 15:02
piercman:
а откуда у него деньги? уж не с народной ли нефти, которую он украл? а ведь сколько можно было больниц, детских садов, школ и далее по списку..) вместо этого понабрали одних только зулусов на 2,5 состава, которые губят свои карьеры в спартаке, просиживая на лавке. стыдно!
откуда деньги: акции в Лукойле, инвестиционный фонд, строительство жилья, банк Открытие, отель в Крыму и т.д. с каких он конкретно доходов тратит деньги на Спартак мне не отчитывался. Опять таки украл/не украл тоже неизвестно за руку не ловили.
а ты почему со своей зарплаты не строишь больницы, детские сады, школы и далее по списку..?))
Jake Sully
Jake Sully ответил LOpp
вчера в 14:55
LOpp:
да пусть хоть по 10 лямов получают, платит же Федун, а не бюджет страны.
Jake Sully
Jake Sully ответил piercman
вчера в 14:52
piercman:
что сильно доставляет: в зените 9 легионеров - в спартаке 14. итого, если укладываться в лимит в чемпе, у вас 8 зулусов сидят на лавке и получают по 5-7 лямов каждый! ахаха!
Федун на отмыве бабла и неуплате налогов лярдов 10 собрал, может себе позволить целое племя зулусов.
piercman
piercman ответил LOpp
вчера в 14:52
LOpp:
да пусть хоть по 10 лямов получают, платит же Федун, а не бюджет страны.
а откуда у него деньги? уж не с народной ли нефти, которую он украл? а ведь сколько можно было больниц, детских садов, школ и далее по списку..) вместо этого понабрали одних только зулусов на 2,5 состава, которые губят свои карьеры в спартаке, просиживая на лавке. стыдно!
Jake Sully
Jake Sully ответил LOpp
вчера в 14:51
LOpp:
даже лучше чем Молло?
даже лучше Де Зеува и Онанко.
LOpp
LOpp ответил piercman
вчера в 14:48
piercman:
что сильно доставляет: в зените 9 легионеров - в спартаке 14. итого, если укладываться в лимит в чемпе, у вас 8 зулусов сидят на лавке и получают по 5-7 лямов каждый! ахаха!
да пусть хоть по 10 лямов получают, платит же Федун, а не бюджет страны.
piercman
piercman ответил LOpp
вчера в 14:45
LOpp:
Путин – Фурсенко: «Восемь иностранцев бегают за «Зенит» в Лиге Европы. Молодец, Сергей!» на радость Путину теперь Каккоев за Зенит будет бегать.
что сильно доставляет: в зените 9 легионеров - в спартаке 14. итого, если укладываться в лимит в чемпе, у вас 8 зулусов сидят на лавке и получают по 5-7 лямов каждый! ахаха!
piercman
piercman ответил LOpp
вчера в 14:42
LOpp:
Путин – Фурсенко: «Восемь иностранцев бегают за «Зенит» в Лиге Европы. Молодец, Сергей!» на радость Путину теперь Каккоев за Зенит будет бегать.
у самих 7 зулусов, одновременно находящихся на поле, в ливере опозорились. ухаха!
LOpp
LOpp ответил Jake Sully
вчера в 14:41
Jake Sully:
всяко лучше чем пупсики, негры и ананидзе разные...
даже лучше чем Молло?
Jake Sully
Jake Sully ответил LOpp
вчера в 14:35
LOpp:
Путин – Фурсенко: «Восемь иностранцев бегают за «Зенит» в Лиге Европы. Молодец, Сергей!» на радость Путину теперь Каккоев за Зенит будет бегать.
всяко лучше чем пупсики, негры и ананидзе разные...
LOpp
LOpp
вчера в 14:32
Путин – Фурсенко: «Восемь иностранцев бегают за «Зенит» в Лиге Европы. Молодец, Сергей!»

на радость Путину теперь Каккоев за Зенит будет бегать.
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