«Зенит» подал заявку со списком игроков B для участия в плей-офф Лиги Европы

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что клуб направил в УЕФА список игроков B для участия в плей-офф Лиги Европы.
В него вошли семь футболистов: Михаил Кизеев, Никита Каккоев, Данил Круговой, Виталий Горулев, Дмитрий Кириллов, Дмитрий Плетнев и Станислав Крапухин.
Список А был подан «Зенитом» на прошлой неделе.
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Перестаньте троллить Степана.Он давно уже записал в блокнотик эту инфу и гордится знаниями про Зенит))
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Перестаньте троллить Степана.Он давно уже записал в блокнотик эту инфу и гордится знаниями про Зенит))
p.s. а Федун только ворует и спускает на зулусов.
p.s. а Федун только ворует и спускает на зулусов.
а ты почему со своей зарплаты не строишь больницы, детские сады, школы и далее по списку..?))
а ты почему со своей зарплаты не строишь больницы, детские сады, школы и далее по списку..?))
на радость Путину теперь Каккоев за Зенит будет бегать.
на радость Путину теперь Каккоев за Зенит будет бегать.