Агент Габбьядини прокомментировал возможное возвращение игрока в Италию

Агент нападающего «Саутгемптона» Маноло Габбьядини прокомментировал возможное возвращение игрока в «Болонью». 26-летний футболист выступал за «красно-синих» в сезоне 2012/13.



«Прежде всего нужно отметить, что Маноло является игроком клуба из Премьер-Лиги, где он преуспевает. Сперва Габбьядини рассмотрит другие варианты из АПЛ, если надумает покинуть свой нынешний клуб.



Я не хочу создавать иллюзий, парень действительно привязан к „Болонье“, но он хочет играть в клубе с большими амбициями».



Ранее ходили слухи, что «Зенит» интересуется Маноло Габбьядини.