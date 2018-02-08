Шатов провел первую тренировку за «Краснодар»

Новобранец «Краснодара» Олег Шатов поделился фотографией с первой тренировки за кубанский клуб.
«Новый этап. Спасибо всем за поддержку», - подписал фотографию полузащитник.
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Новобранец «Краснодара» Олег Шатов поделился фотографией с первой тренировки за кубанский клуб.
«Новый этап. Спасибо всем за поддержку», - подписал фотографию полузащитник.
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
мне и самому интересно, как ты выглядишь, ну не может тут не быть подвоха)
мне и самому интересно, как ты выглядишь, ну не может тут не быть подвоха)
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ