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Шатов провел первую тренировку за «Краснодар»

вчера, 15:03

Новобранец «Краснодара» Олег Шатов поделился фотографией с первой тренировки за кубанский клуб. 

«Новый этап. Спасибо всем за поддержку», - подписал фотографию полузащитник.

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
вчера в 16:47
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ЖДЁМ ФОТКУ ИЗ МАГНИТА С ПЕРВОЙ ПРОДУКТОВОЙ КОРЗИНОЙ ГЫ-ГЫ
Ты то как фанат наверное только в ленте просрочку жрёшь?
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 16:34
Олег Краснодару поможет, и за Сборную играть будет
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
вчера в 15:54
МАМАЕВ С ИНТЕРЕСОМ ПОГЛЯДЫВАЕТ НА ОЛЕГА !

ГЫ-ГЫ
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:48
Все в Штанах, а он в трусах. Горячий питерский парень.
Трусливый Бегимотик
Трусливый Бегимотик ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
вчера в 15:43
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ЖДЁМ ФОТКУ ИЗ МАГНИТА С ПЕРВОЙ ПРОДУКТОВОЙ КОРЗИНОЙ ГЫ-ГЫ
тут пол сайта твою фотку ждёт, Котлин, и уже не первый год)

мне и самому интересно, как ты выглядишь, ну не может тут не быть подвоха)
mikysss
mikysss
вчера в 15:35
о боже ж мой каак это интересно...
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
вчера в 15:23
ЖДЁМ ФОТКУ ИЗ МАГНИТА С ПЕРВОЙ ПРОДУКТОВОЙ КОРЗИНОЙ

ГЫ-ГЫ
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