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Уткин: «Это же ржака - „Локо“ хотел Неймара, а остановился на Гатагове»

вчера, 15:58

Известный футбольный комментатор Василий Уткин отреагировал на информацию бывшего президента «Локомотива» о том, что нападающий ПСЖ Неймар в свое время мог стать одним из «железнодорожников»:

«История о том, как „Локомотив“ между Неймаром и Гатаговым выбрал Гатагова, крайне забавна, но на самом деле смешнее тут другое. Смешно то, что бывший президент „Локомотива“ вообще об этом рассказывает. Он же для чего-то это делает; и что бы ни имелось в виду - повышение ли собственной значимости в глазах окружающих, размышление о том, как счастье было близко и возможно, в общем, что бы то ни было - все просто смех. 

И вот есть такой тип руководителя. Это же ржака - хотели Неймара, а остановились на Гатагове. Хотел Пасторе, а привез Майдану. Похожая легенда, кстати, про ЦСКА и Кака. Таких легенд много».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:25
оно вроде и так, Василий...
но смеяться или не смеяться - станет лучше понятно в конце ближайшей весны
самуил кац 1
самуил кац 1
вчера в 19:18
Ржака - это двухсоткилограммовый мешок сала в роли футбольного гуру .
Свиняка
Свиняка
вчера в 19:18
Нет, Круглый, ржака - это когда ты сейсмическую активность совершил в студии под действием силы гравитации. P.S.: кресло в этой истории жалко(((
denmig
denmig
вчера в 18:06
Это не ржака! - это - дичь! Дикая утка!
RussianHorse
RussianHorse
вчера в 17:14
По-моему, выбор Локо очевиден.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 17:06
    Некит_Зенит
    Некит_Зенит ответил piercman
    вчера в 16:40
    piercman:
    а от какой звезды пришлось отказаться спартаку в пользу какого-нибудь зулуса?
    Самого месю профукали...
    Некит_Зенит
    Некит_Зенит
    вчера в 16:39
    Ржака была когда уткин со стула грохнулся... ему надо 2 стула ставить.
    cska-78
    cska-78
    вчера в 16:21
    Вот ржака :)
    Евгений Перфильев
    Евгений Перфильев ответил piercman
    вчера в 16:20
    piercman:
    а от какой звезды пришлось отказаться спартаку в пользу какого-нибудь зулуса?
    СТАТЬЯ ПРО ПАРОВОЗОВ, А БАКЛАНЫ ПРО СПАРТАК. НАБРАЛИ АРГЕНТИНСКОГО ГО ВОТ ДЫМИТ.
    311
    311 ответил piercman
    вчера в 16:16
    piercman:
    а от какой звезды пришлось отказаться спартаку в пользу какого-нибудь зулуса?
    Спартачи отказались от Фалькао, хотя он итак не собирался ехать сюда!)
    Efimych
    Efimych
    вчера в 16:16
      311
      311
      вчера в 16:15
      Алан Гатагов это русский Неймар!)
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответил piercman
      вчера в 16:14
      piercman:
      а от какой звезды пришлось отказаться спартаку в пользу какого-нибудь зулуса?
      Не Спартак отказывается, игроки отказываются идти в Спартак.
      FILL3286
      FILL3286
      вчера в 16:07
      Ну и что тут такого?
      Зенит каждый год интересуется робеном,левандовски,бэйлом,икарди,белотти,дэ брюйном,а покупают ВТОРОСОРТНЫХ аргов,с них ржака полная,смеется вся страна,а если бы про них знали в Европе (про мир молчу) хотя бы 3 процента и то же бы смеялись))
      Стыдно за них как всегда
      piercman
      piercman
      вчера в 16:04
      а от какой звезды пришлось отказаться спартаку в пользу какого-нибудь зулуса?
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