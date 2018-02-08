Уткин: «Это же ржака - „Локо“ хотел Неймара, а остановился на Гатагове»

Известный футбольный комментатор Василий Уткин отреагировал на информацию бывшего президента «Локомотива» о том, что нападающий ПСЖ Неймар в свое время мог стать одним из «железнодорожников»:

«История о том, как „Локомотив“ между Неймаром и Гатаговым выбрал Гатагова, крайне забавна, но на самом деле смешнее тут другое. Смешно то, что бывший президент „Локомотива“ вообще об этом рассказывает. Он же для чего-то это делает; и что бы ни имелось в виду - повышение ли собственной значимости в глазах окружающих, размышление о том, как счастье было близко и возможно, в общем, что бы то ни было - все просто смех.

И вот есть такой тип руководителя. Это же ржака - хотели Неймара, а остановились на Гатагове. Хотел Пасторе, а привез Майдану. Похожая легенда, кстати, про ЦСКА и Кака. Таких легенд много».