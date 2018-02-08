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Окончательное решение по использованию VAR на ЧМ-2018 будет принято 3 марта

вчера, 16:39

Президент ФИФА Джанни Инфантино уверен, что на ЧМ-2018 в России будет использоваться система видеоповторов VAR:

«3 марта мы примем окончательное решение о том, станет ли система видеопомощи арбитрам частью футбольных правил во время чемпионата мира в России.

В 2018 году не можем заставлять болельщиков и телезрителей томиться в ожидании, прежде чем они узнают, ошибся ли арбитр или нет, тогда как сам рефери этого не узнает в принципе. Если мы можем помочь судьям, то сделаем это.

Подготовка России идет уверенными темпами, здесь прекрасные стадионы, вся необходимая инфраструктура, аэропорты и гостиницы».

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Все комментарии
Faustello
Faustello
вчера в 16:50
Путин всё порешает, будет видеонаблюдение за всеми!
Воин666
Воин666
вчера в 16:47
ФИФА не пойдёт на это.
Казанский
Казанский
вчера в 16:40
Финансирование установки системы нужно возложить на Газпром,чтобы Зенит потом "леваки" не забивал))
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