Окончательное решение по использованию VAR на ЧМ-2018 будет принято 3 марта

Президент ФИФА Джанни Инфантино уверен, что на ЧМ-2018 в России будет использоваться система видеоповторов VAR:

«3 марта мы примем окончательное решение о том, станет ли система видеопомощи арбитрам частью футбольных правил во время чемпионата мира в России.

В 2018 году не можем заставлять болельщиков и телезрителей томиться в ожидании, прежде чем они узнают, ошибся ли арбитр или нет, тогда как сам рефери этого не узнает в принципе. Если мы можем помочь судьям, то сделаем это.

Подготовка России идет уверенными темпами, здесь прекрасные стадионы, вся необходимая инфраструктура, аэропорты и гостиницы».