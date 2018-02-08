  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 22 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбургФонбет1.753.654.7
Испания. Примера 2017/2018, 23 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.424.67.2
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет---
Франция. Лига 1 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсельФонбет4.153.61.85

Пиоли: «Мы столкнемся с невероятно сильной командой, которая не имеет слабых мест»

вчера, 17:02
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус22:45 Не начался

Главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли заявил, что его команде по силам выйти победителем в матче 24-го тура Серии А против «Ювентуса».

«Мы должны будем играть как единое целое, у нас будет очень много работы на поле. Мы столкнемся с невероятно сильной командой, которая не имеет слабых мест.

Мы должны будем отдать все силы на поле, чтобы выйти победителем в противостоянии, может потребоваться даже больше, чем 100 процентов. Мы будем пытаться атаковать, так как наши технические установки не дают возможность играть пассивно».

Ранее стало известно, что нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не примет участие в этом матче. 

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кампос: «Когда Депаю было 17 лет, подумал, что это новый Роналду»
Вчера, 23:15 0
Эдерсон: «При необходимости могу сыграть в полузащите»
Вчера, 22:25 1
Стоичков: «Не вижу Неймара в „Реале“»
Вчера, 21:29 7
Эффенберг предложил кардинально изменить формат проведения Бундеслиги
Вчера, 20:38 8
Суарес: «Фанаты „Эспаньола“ оскорбляли жену и детей Пике»
Вчера, 17:33 28
Левандовски: «Каждый год появляются одни и те же слухи о „Реале“»
Вчера, 17:24 4
Обсудить
Все комментарии
juvenale
juvenale
вчера в 22:45
если бы не травмы,то да ,а так есть слабые места
BagioR
BagioR
вчера в 20:26
Если Юва сама не отдаст игру то шансов у фиалок нет
cska plus
cska plus
вчера в 19:29
И эта команда, Верона.
loko7
loko7
вчера в 18:33
Ювентус сейчас занимает 2 место, так что мотивация у него будет запредельная.
773sergeytank
773sergeytank
вчера в 18:08
Посмотрим на что способны фиалки, а то в последнем домашнем матче мы видели как зачётно клыканули от Вероны))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100