Пиоли: «Мы столкнемся с невероятно сильной командой, которая не имеет слабых мест»

Главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли заявил, что его команде по силам выйти победителем в матче 24-го тура Серии А против «Ювентуса».



«Мы должны будем играть как единое целое, у нас будет очень много работы на поле. Мы столкнемся с невероятно сильной командой, которая не имеет слабых мест.



Мы должны будем отдать все силы на поле, чтобы выйти победителем в противостоянии, может потребоваться даже больше, чем 100 процентов. Мы будем пытаться атаковать, так как наши технические установки не дают возможность играть пассивно».



Ранее стало известно, что нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не примет участие в этом матче.