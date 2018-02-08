Эмери сообщил, что Мбаппе перешел в ПСЖ по спортивным причинам, а не финансовым

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери отметил, что талантливый форвард Килиан Мбаппе предпочел парижский коллектив по спортивным причинам, а не финансовым:
«У Килиана большое будущее. Нельзя предсказать, как все для него сложится. Но важнее всего, что он из Парижа. Обычно такие игроки не задерживались во Франции, ПСЖ не мог их удержать и они уезжали за границу. Но теперь футболисты могут играть здесь хоть 15 лет, и это замечательно. „Реал“ и „Барселона“ хотели подписать Мбаппе, но ПСЖ достаточно силен, чтобы убедить его остаться частью нашего проекта.
Считаю, что подписание Мбаппе зависело в первую очередь не от финансовых причин, а от спортивных. Теперь в футболе новый европейский порядок».
Ранее Эмери предположил, что в составе ПСЖ бразильский нападающий Неймар станет лучшим игроком в мире.
Раньше у ПСЖ уводили потрясных футболистов, таких как Веа, Жинола, Рональдиньо, а теперь Париж уводит кого хочет.
Никто не плакал когда у Парижа увели чуть ли не самого лучшего футболиста в истории футбола в лице Рональдиньо. Где ж вы тогда были чувачки? В яслях наверно :)
Так вот времена меняются. Принимайте новый расклад по мужски.
Раньше у ПСЖ уводили потрясных футболистов, таких как Веа, Жинола, Рональдиньо, а теперь Париж уводит кого хочет.
Никто не плакал когда у Парижа увели чуть ли не самого лучшего футболиста в истории футбола в лице Рональдиньо. Где ж вы тогда были чувачки? В яслях наверно :)
Так вот времена меняются. Принимайте новый расклад по мужски.