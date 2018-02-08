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Эмери сообщил, что Мбаппе перешел в ПСЖ по спортивным причинам, а не финансовым

вчера, 17:05

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери отметил, что талантливый форвард Килиан Мбаппе предпочел парижский коллектив по спортивным причинам, а не финансовым:

«У Килиана большое будущее. Нельзя предсказать, как все для него сложится. Но важнее всего, что он из Парижа. Обычно такие игроки не задерживались во Франции, ПСЖ не мог их удержать и они уезжали за границу. Но теперь футболисты могут играть здесь хоть 15 лет, и это замечательно. „Реал“ и „Барселона“ хотели подписать Мбаппе, но ПСЖ достаточно силен, чтобы убедить его остаться частью нашего проекта.

Считаю, что подписание Мбаппе зависело в первую очередь не от финансовых причин, а от спортивных. Теперь в футболе новый европейский порядок».

Ранее Эмери предположил, что в составе ПСЖ бразильский нападающий Неймар станет лучшим игроком в мире.

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Все комментарии
BagioR
BagioR
вчера в 20:23
Новый арабо-китайский порядок в европейском футболе.
Пари Сен-Жермен
Пари Сен-Жермен ответил Nazi
вчера в 20:20
Nazi:
Злитесь на здоровье дорогие мои, но факт упрям. Раньше у ПСЖ уводили потрясных футболистов, таких как Веа, Жинола, Рональдиньо, а теперь Париж уводит кого хочет. Никто не плакал когда у Парижа увели чуть ли не самого лучшего футболиста в истории футбола в лице Рональдиньо. Где ж вы тогда были чувачки? В яслях наверно :) Так вот времена меняются. Принимайте новый расклад по мужски.
Полностью с тобой согласен.
Nazi
Nazi
вчера в 19:09
Злитесь на здоровье дорогие мои, но факт упрям.

Раньше у ПСЖ уводили потрясных футболистов, таких как Веа, Жинола, Рональдиньо, а теперь Париж уводит кого хочет.

Никто не плакал когда у Парижа увели чуть ли не самого лучшего футболиста в истории футбола в лице Рональдиньо. Где ж вы тогда были чувачки? В яслях наверно :)

Так вот времена меняются. Принимайте новый расклад по мужски.
Veni Vidi Vici
Veni Vidi Vici
вчера в 17:51
Все туда идут по спортивным причинам..
Groove000
Groove000
вчера в 17:37
да, и кстати, это новый европейский порядок в футболе называется "Мы плевали на ФФП" и касается он походу только ПСЖ...
Groove000
Groove000
вчера в 17:35
Так он же вроде обещал, что из Монако перейдет только в Реал... я бы не советовал теперь сливочным даже следить за ним в будущем, потому что может у них тоже из-за "спортивных" причин остаться
Антибиотик111
Антибиотик111
вчера в 17:15
Расскажи это его бухгалтеру)
Saang
Saang
вчера в 17:08
А Неймар болел за ПСЖ с детства...
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