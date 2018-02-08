Эмери сообщил, что Мбаппе перешел в ПСЖ по спортивным причинам, а не финансовым

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери отметил, что талантливый форвард Килиан Мбаппе предпочел парижский коллектив по спортивным причинам, а не финансовым:

«У Килиана большое будущее. Нельзя предсказать, как все для него сложится. Но важнее всего, что он из Парижа. Обычно такие игроки не задерживались во Франции, ПСЖ не мог их удержать и они уезжали за границу. Но теперь футболисты могут играть здесь хоть 15 лет, и это замечательно. „Реал“ и „Барселона“ хотели подписать Мбаппе, но ПСЖ достаточно силен, чтобы убедить его остаться частью нашего проекта.

Считаю, что подписание Мбаппе зависело в первую очередь не от финансовых причин, а от спортивных. Теперь в футболе новый европейский порядок».

Ранее Эмери предположил, что в составе ПСЖ бразильский нападающий Неймар станет лучшим игроком в мире.