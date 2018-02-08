Левандовски: «Каждый год появляются одни и те же слухи о „Реале“»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отреагировал на слухи о том, что он сам якобы надеется переехать на «Сантьяго Бернабеу» и играть в «Реале».

«Меня не интересуют слухи. Я не хочу это как-то комментировать, потому что каждый год происходит одно и то же».