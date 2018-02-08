Селюк: «Пока другие тратили миллиарды, Конте выигрывал с „Челси“ титулы»

Футбольный агент Дмитрий Селюк встал на защиту главного тренера «Челси» Антонио Конте, которого СМИ уже вовсю отправляют в отставку. В прошлом сезоне Конте выиграл чемпионат Англии, а в нынешнем «синие» занимают промежуточное четвертое место.
«Конте — топ-тренер. Возможно, лучший в мире. Он пришел в „Челси“ после Моуриньо, когда у команды был спад. И Конте, в отличие от других, не привел футболистов за большие деньги, а сделал точечные покупки. Пришел, например, Канте. И пока другие тратили миллиарды, Конте выигрывал с „Челси“ титулы. Они стали чемпионами, пока конкуренты приобретали футболистов.
Во всяком случае „Челси“ продолжает находиться в топ-4. Они совсем ненамного отстают от МЮ. А команда Жозе Моуриньо на втором месте. Каждый год становиться чемпионами сложно. Со спортивной точки зрения больших претензий к нему быть не может.
Для меня Конте очень хороший тренер. А эта история с Костой для меня не показатель. Почему я сам перестал работать с бразильцами? Все просто. Они за деньги продадут преданность. Их кроме денег ничего не интересует».
Возвращаясь к Матичу, сам захотел - ушёл, никто его не держал силой. Как и Санчес, захотел денег - ушёл в МЮ.
Возвращаясь к Матичу, сам захотел - ушёл, никто его не держал силой. Как и Санчес, захотел денег - ушёл в МЮ.
Так что та одна игра не показатель. Показатель - игра на дистанции.
Так что та одна игра не показатель. Показатель - игра на дистанции.
Не стабильность молодого Бакайоко даёт о себе знать, он подзатух в последние месяцы, а так вспомни матч с МЮ в ноябре, центр Челси Бакайоко-Канте просто съели Матича-Эрреру.
Не стабильность молодого Бакайоко даёт о себе знать, он подзатух в последние месяцы, а так вспомни матч с МЮ в ноябре, центр Челси Бакайоко-Канте просто съели Матича-Эрреру.
Не стоит покупку Канте приписывать Антонио, Челси начал договариваться ещё до начала трансферного окна, поэтому и купили опередив конкурентов. Так что при любом тренере Канте был бы куплен!
Начал свою линию гнуть, прогнав стабильного Косту, разбив сыграную связку Канте и Матича... Это же 2 основы - центр поля и стабильный завершитель... Естественно новички сходу не вписались(и не известно впишутся ли, ведь тот же Мората точно не топ нап, хоть и сильный). Меньше стали на соперника давить - соперник чаще атакует, работы больше у защей... а значит и ошибок больше, усталости больше... Вот и видим теперь результат.
Не стоит покупку Канте приписывать Антонио, Челси начал договариваться ещё до начала трансферного окна, поэтому и купили опередив конкурентов. Так что при любом тренере Канте был бы куплен!
Начал свою линию гнуть, прогнав стабильного Косту, разбив сыграную связку Канте и Матича... Это же 2 основы - центр поля и стабильный завершитель... Естественно новички сходу не вписались(и не известно впишутся ли, ведь тот же Мората точно не топ нап, хоть и сильный). Меньше стали на соперника давить - соперник чаще атакует, работы больше у защей... а значит и ошибок больше, усталости больше... Вот и видим теперь результат.
Вот такой бессеребренник Дмитрий Селюк . Он работает за идею . Ему деньги не нужны . А сам всем пытается за большие деньги втюхать очередного негритоса .
Вот такой бессеребренник Дмитрий Селюк . Он работает за идею . Ему деньги не нужны . А сам всем пытается за большие деньги втюхать очередного негритоса .