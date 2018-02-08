Селюк: «Пока другие тратили миллиарды, Конте выигрывал с „Челси“ титулы»

Футбольный агент Дмитрий Селюк встал на защиту главного тренера «Челси» Антонио Конте, которого СМИ уже вовсю отправляют в отставку. В прошлом сезоне Конте выиграл чемпионат Англии, а в нынешнем «синие» занимают промежуточное четвертое место.

«Конте — топ-тренер. Возможно, лучший в мире. Он пришел в „Челси“ после Моуриньо, когда у команды был спад. И Конте, в отличие от других, не привел футболистов за большие деньги, а сделал точечные покупки. Пришел, например, Канте. И пока другие тратили миллиарды, Конте выигрывал с „Челси“ титулы. Они стали чемпионами, пока конкуренты приобретали футболистов.

Во всяком случае „Челси“ продолжает находиться в топ-4. Они совсем ненамного отстают от МЮ. А команда Жозе Моуриньо на втором месте. Каждый год становиться чемпионами сложно. Со спортивной точки зрения больших претензий к нему быть не может.

Для меня Конте очень хороший тренер. А эта история с Костой для меня не показатель. Почему я сам перестал работать с бразильцами? Все просто. Они за деньги продадут преданность. Их кроме денег ничего не интересует».

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