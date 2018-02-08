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Селюк: «Пока другие тратили миллиарды, Конте выигрывал с „Челси“ титулы»

вчера, 17:41

Футбольный агент Дмитрий Селюк встал на защиту главного тренера «Челси» Антонио Конте, которого СМИ уже вовсю отправляют в отставку. В прошлом сезоне Конте выиграл чемпионат Англии, а в нынешнем «синие» занимают промежуточное четвертое место.

«Конте — топ-тренер. Возможно, лучший в мире. Он пришел в „Челси“ после Моуриньо, когда у команды был спад. И Конте, в отличие от других, не привел футболистов за большие деньги, а сделал точечные покупки. Пришел, например, Канте. И пока другие тратили миллиарды, Конте выигрывал с „Челси“ титулы. Они стали чемпионами, пока конкуренты приобретали футболистов.

Во всяком случае „Челси“ продолжает находиться в топ-4. Они совсем ненамного отстают от МЮ. А команда Жозе Моуриньо на втором месте. Каждый год становиться чемпионами сложно. Со спортивной точки зрения больших претензий к нему быть не может.

Для меня Конте очень хороший тренер. А эта история с Костой для меня не показатель. Почему я сам перестал работать с бразильцами? Все просто. Они за деньги продадут преданность. Их кроме денег ничего не интересует».

Лучше звоните Гусу. «Челси» рассыпался на глазах

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Все комментарии
kust07
kust07
вчера в 22:57
У Челси кризис,но всякий кризис рано или поздно закончится
Romeo 777
Romeo 777 ответил Artuom
вчера в 22:43
Artuom:
Эррера был после травмы, полученной в начале сезона. Матич хорош, но новая команда, новые партнёры. Естественно они хуже выглядели чем зверюга Канте и Бакайоко вначале, когда он из кожи лез чтобы показать себя. Так что та одна игра не показатель. Показатель - игра на дистанции.
А так да, дистанция решает, как пример Бакайоко перегорел...
Возвращаясь к Матичу, сам захотел - ушёл, никто его не держал силой. Как и Санчес, захотел денег - ушёл в МЮ.
Romeo 777
Romeo 777 ответил Artuom
вчера в 22:38
Artuom:
Эррера был после травмы, полученной в начале сезона. Матич хорош, но новая команда, новые партнёры. Естественно они хуже выглядели чем зверюга Канте и Бакайоко вначале, когда он из кожи лез чтобы показать себя. Так что та одна игра не показатель. Показатель - игра на дистанции.
Не совсем понимаю о какой травме Эрреры ты говоришь...глянул его стату, до матча с Челси (5.11.17) Эррера безперервно отыграл за МЮ в 12-ти матчах подряд во всех турнирах за МЮ, а в августе отыграл и тов.матч, потом супер кубок европы, против Суонси в АПЛ вышел, а против Лестера остался "неиспользованной заменой" и на этом всё, игр он не пропускал
Artuom
Artuom ответил Romeo 777
вчера в 21:24
Romeo 777:
Про Матича он неоднократно говорил, что не хочет его продавать. Всем известно, что Матича не устроил новый предложенный 3х летний контракт на тех же условиях, он хотел больше ЗП + хотел бонус за продление контракта, но Челси ему не дал этих денег, в итоге ушёл на заработки. Это было его собственным желанием. Да и лично я ни о чем не жалею. Не стабильность молодого Бакайоко даёт о себе знать, он подзатух в последние месяцы, а так вспомни матч с МЮ в ноябре, центр Челси Бакайоко-Канте просто съели Матича-Эрреру.
Эррера был после травмы, полученной в начале сезона. Матич хорош, но новая команда, новые партнёры. Естественно они хуже выглядели чем зверюга Канте и Бакайоко вначале, когда он из кожи лез чтобы показать себя.
Так что та одна игра не показатель. Показатель - игра на дистанции.
Romeo 777
Romeo 777 ответил Artuom
вчера в 20:33
Artuom:
"в отличие от других, не привел футболистов за большие деньги, а сделал точечные покупки. Пришел, например, Канте." Не стоит покупку Канте приписывать Антонио, Челси начал договариваться ещё до начала трансферного окна, поэтому и купили опередив конкурентов. Так что при любом тренере Канте был бы куплен! Начал свою линию гнуть, прогнав стабильного Косту, разбив сыграную связку Канте и Матича... Это же 2 основы - центр поля и стабильный завершитель... Естественно новички сходу не вписались(и не известно впишутся ли, ведь тот же Мората точно не топ нап, хоть и сильный). Меньше стали на соперника давить - соперник чаще атакует, работы больше у защей... а значит и ошибок больше, усталости больше... Вот и видим теперь результат.
Про Матича он неоднократно говорил, что не хочет его продавать. Всем известно, что Матича не устроил новый предложенный 3х летний контракт на тех же условиях, он хотел больше ЗП + хотел бонус за продление контракта, но Челси ему не дал этих денег, в итоге ушёл на заработки. Это было его собственным желанием. Да и лично я ни о чем не жалею.
Не стабильность молодого Бакайоко даёт о себе знать, он подзатух в последние месяцы, а так вспомни матч с МЮ в ноябре, центр Челси Бакайоко-Канте просто съели Матича-Эрреру.
dimagas1
dimagas1
вчера в 20:26
У Селюка разе есть там клиенты? По моему тока Яя Туре у него в АПЛ.
Saang
Saang ответил Dominators
вчера в 20:25
Dominators:
**Их кроме денег ничего не интересует ** . Вот такой бессеребренник Дмитрий Селюк . Он работает за идею . Ему деньги не нужны . А сам всем пытается за большие деньги втюхать очередного негритоса .
Так агенты и не скрывают, что для них главное - заработок, а футболисты то и дело бьют себя пяткой в грудь что для них игра и спорт важнее денег.
cska-78
cska-78
вчера в 20:06
Федун тоже вбухивал достаточно и сидел 15 лет без трофеев!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:05
Об этом уже все забыли
VIPded
VIPded ответил Artuom
вчера в 19:07
Artuom:
"в отличие от других, не привел футболистов за большие деньги, а сделал точечные покупки. Пришел, например, Канте." Не стоит покупку Канте приписывать Антонио, Челси начал договариваться ещё до начала трансферного окна, поэтому и купили опередив конкурентов. Так что при любом тренере Канте был бы куплен! Начал свою линию гнуть, прогнав стабильного Косту, разбив сыграную связку Канте и Матича... Это же 2 основы - центр поля и стабильный завершитель... Естественно новички сходу не вписались(и не известно впишутся ли, ведь тот же Мората точно не топ нап, хоть и сильный). Меньше стали на соперника давить - соперник чаще атакует, работы больше у защей... а значит и ошибок больше, усталости больше... Вот и видим теперь результат.
Лучше и не описать... Титул взяла команда на радостях от избавления от Асабливага, а затем силу набрали фокусы Тохи...(((
Artuom
Artuom
вчера в 18:36
"в отличие от других, не привел футболистов за большие деньги, а сделал точечные покупки. Пришел, например, Канте."

Не стоит покупку Канте приписывать Антонио, Челси начал договариваться ещё до начала трансферного окна, поэтому и купили опередив конкурентов. Так что при любом тренере Канте был бы куплен!

Начал свою линию гнуть, прогнав стабильного Косту, разбив сыграную связку Канте и Матича... Это же 2 основы - центр поля и стабильный завершитель... Естественно новички сходу не вписались(и не известно впишутся ли, ведь тот же Мората точно не топ нап, хоть и сильный). Меньше стали на соперника давить - соперник чаще атакует, работы больше у защей... а значит и ошибок больше, усталости больше... Вот и видим теперь результат.
denmig
denmig
вчера в 18:27
Пока другие тратили миллиарды, селюк рядом ходил и облизывался! А все баболло рекой мимо кассы прошло!
311
311
вчера в 18:19
У Конте просто "синдром второго сезона". В Челси это хроническая болезнь!)
Dominators
Dominators
вчера в 18:08
**Их кроме денег ничего не интересует ** .
Вот такой бессеребренник Дмитрий Селюк . Он работает за идею . Ему деньги не нужны . А сам всем пытается за большие деньги втюхать очередного негритоса .
руна
руна
вчера в 17:45
видимо кого то хочет впарить пенсионерам!!!раз так лабызает конте!!
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