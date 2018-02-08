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Манчини и еще шесть тренеров претендуют на пост рулевого сборной Италии

вчера, 20:08

Помощник комиссара Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта рассказал, что есть 6-7 претендентов на пост наставника сборной Италии, в число которых входит и нынешний главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.

Временно с командой работает Луиджи Ди Бьяджо.

«Манчини - не единственный кандидат, однако я не могу говорить о тренерах, которые на контракте с клубом.

Ди Бьяджо - лучший выбор на данный момент. Он отличный тренер, а меня привлекла его высокая мотивация.

Всего есть шесть или семь тренеров, которые могут принять команду в ближайшее время».

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Все комментарии
773sergeytank
773sergeytank ответил vistory
вчера в 23:14
vistory:
Карера - физрук высшего масшаба.
Что же вы этому физруку чемпионат слили? Значит у вас вообще нет даже физрука))
vistory
vistory ответил azures
вчера в 22:53
azures:
А Карера где, разве он не топ-тренер?
Карера - физрук высшего масшаба.
kust07
kust07
вчера в 21:53
Роберто Манчини-это крах!
сборной он вряд ли поможет
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:12
Буффона играющим тренером!
azures
azures
вчера в 20:57
А Карера где, разве он не топ-тренер?
VIPded
VIPded
вчера в 20:46
Не, Манчини ещё нужен Газпрому и Аргентине... Для развития товарооборота!
BagioR
BagioR
вчера в 20:18
Надеюсь там нет Аллегри.
ошалевший
ошалевший
вчера в 20:12
если итальянцы не хотят и евро пропустить,то надо одуматься
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