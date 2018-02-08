Манчини и еще шесть тренеров претендуют на пост рулевого сборной Италии

Помощник комиссара Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта рассказал, что есть 6-7 претендентов на пост наставника сборной Италии, в число которых входит и нынешний главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.

Временно с командой работает Луиджи Ди Бьяджо.

«Манчини - не единственный кандидат, однако я не могу говорить о тренерах, которые на контракте с клубом.

Ди Бьяджо - лучший выбор на данный момент. Он отличный тренер, а меня привлекла его высокая мотивация.

Всего есть шесть или семь тренеров, которые могут принять команду в ближайшее время».