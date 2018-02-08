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Ловчев считает, что «Спартак» не пройдет «Атлетик»

вчера, 20:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)Атлетик15.02.2018 в 21:00 Не начался

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил выступления «Спартака» в контрольных матчах и выразил мнение, что «красно-белые» вылетят от испанского «Атлетика» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Все контрольные игры „Спартак“ провел плохо. Немного шло по нарастающей, но… „Зенит“, хотя ничего особенного не создал с „Црвеной Звездой“, но чувствуется некая харизма у команды. У ЦСКА пришел Муса и сразу победа – 3:0. В „Спартаке“ в последнее время большие нарекания вызывает оборона, но защитников всегда своей активностью выручало нападение. В этих матчах нападающие выглядели какими-то вялыми, не видно у них радости от того, что они играют в футбол. В таком случае большая нагрузка ложится на оборону, поэтому защитники часто ошибались.

Пока я не увидел, что „Спартак“ готов к матчам Лиги Европы с „Атлетиком“. Ни в одной контрольной игре команда не показала этих предпосылок.

А баски на своем поле всегда очень сильны. К тому же играют в сильном чемпионате, и сейчас „Атлетик“ находится в тонусе. Соперник очень серьезный, и у меня полное впечатление, что „Спартак“ испанцев не пройдет».

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Все комментарии
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
сегодня в 00:40
    Jum13
    Jum13 ответил cska.78
    сегодня в 00:39
    cska.78:
    Никогда спартак не выиграет еврокубок!
    Он им не нужен. Они в 1/2 проиграли
    Jum13
    Jum13 ответил МКС
    сегодня в 00:38
    МКС:
    Раз ловчев сказал, значит точно пройдем.
    Да - Ливерпуль уже прошли. Даже пробежали
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 00:37
    Никогда спартак не выиграет еврокубок!
    Jum13
    Jum13 ответил Ruslik1982
    сегодня в 00:34
    Ruslik1982:
    вангую что в этом противостоянии будет 2 рекорда ЛЕ, один побьет Спартак, другой - Гризман ))
    Гризман перейдет в Бильбао и забьет 8? Совпадение?
    MALOVAR
    MALOVAR ответил Ruslik1982
    сегодня в 00:34
    А третий Диего Симонэ
    FERIS
    FERIS
    сегодня в 00:25
    У себя дома баски просто размажут тарасовских,к гадалке не ходи.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Serg3.12
    сегодня в 00:22
    Serg3.12:
    Очень возможно, что Федун пойдет по пути Ленорыча, слив ЛЕ в пользу борьбы за попадание в ЛЧ на будущий сезон. А еще перспектива для Карреры выиграть новый трофей - кубок РПЛ...
    При чём тут Ленорыч, чей клуб успешно прошёл квалификацию ЛЧ и выиграл 3 матча в группе (а мог бы слиться нафиг отовсюду).
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1 ответил Ruslik1982
    сегодня в 00:20
    Ruslik1982:
    вангую что в этом противостоянии будет 2 рекорда ЛЕ, один побьет Спартак, другой - Гризман ))
    Гризман причём тут?)
    korn3512
    korn3512 ответил Ruslik1982
    сегодня в 00:13
    Да ты гениален до безумия! Остается только понять каким образом Гризман не играющий ни за Спартак ни за Атлетик, будет это делать.... И кто то такой же, тебя еще и лайкает)
    Vic2016
    Vic2016 ответил МКС
    сегодня в 00:12
    Думаю, что Ловчев прав... хотя хотелось бы чтоб Спартак прошёл... хотя не люблю Спартак с 1977 года (так сложились обстоятельства)...
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    вчера в 23:54
    вангую что в этом противостоянии будет 2 рекорда ЛЕ, один побьет Спартак, другой - Гризман ))
    МКС
    МКС
    вчера в 23:54
    Раз ловчев сказал, значит точно пройдем.
    VIPded
    VIPded
    вчера в 23:50
    И тем не менее, это тот редкий случай, когда хочется, чтобы Спартак прошел дальше...
    4RT
    4RT
    вчера в 23:44
    Нытик
    Serg3.12
    Serg3.12
    вчера в 23:27
    Очень возможно, что Федун пойдет по пути Ленорыча, слив ЛЕ в пользу борьбы за попадание в ЛЧ на будущий сезон.
    А еще перспектива для Карреры выиграть новый трофей - кубок РПЛ...
    Тага Дага
    Тага Дага
    вчера в 23:26
    Каждый думает по своему, контрольные матчи играют не для победы Серафимыч...чтобы быть в тонусе..в Москве 4-1,в Испании 2-2...может проиграть 1-2 ..ничего страшного. .думаю Цска и Зенит тоже пройдут, а вот паровоз точно не пройдёт Ниццу..и они рвать себе жилы не будут. ..все силы на чемпионат..
    sir-5
    sir-5
    вчера в 23:14
    Ясен пень: на выезде 1-4,а дома-2-0.И на отдых.
    korn3512
    korn3512
    вчера в 23:10
    Хоть ты лопни, хоть ты тресни, зеня Вайле не соперник!)
    Doping87
    Doping87
    вчера в 22:47
    Кто считает иначе чем Ловчев, киньте в него камень!
    Лёха Шахтинский
    Лёха Шахтинский ответил Зовите нас ЧЕМПИОН
    вчера в 22:44
    Зовите нас ЧЕМПИОН:
    ПАМАГИИИИИИТЕЕЕЕЕЕ!!!!! Где старый дизайн сайта найти?????
    Добрый вечер. Вы пожалуйста нажмите на эту ссылку и легко заходите на наш старый, добрый сайт Соккера: https://www.soccer.ru/?new_design=0 Удачи.)
    blitz
    blitz
    вчера в 22:22
    Даешь семерочку!
    Риланд
    Риланд
    вчера в 22:16
    Севилья в тонусе 5:1 отхватила, с таким же тонусом и Атлетик отхватит
    Зовите нас ЧЕМПИОН
    Зовите нас ЧЕМПИОН
    вчера в 22:11
    ПАМАГИИИИИИТЕЕЕЕЕЕ!!!!! Где старый дизайн сайта найти?????
    Zimka
    Zimka
    вчера в 22:03
    Первый матч дома, нормальные шансы у спартака, другое дело как команда готова.
    Splurgeloa
    Splurgeloa
    вчера в 22:02
      SHMEL
      SHMEL
      вчера в 22:02
      Можно подумать,что Ловчев сенсацию сообщил.Это и так давно понятно.
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле ответил Splurgeloa
      вчера в 21:58
      Сорян, исправил. Чёта на автомате написал)
      MAUS
      MAUS ответил спартак 1987
      вчера в 21:57
      спартак 1987:
      на советском спорте статья в которой бразильский источник сообщяет, что Спартак купил Вериссимо за 8,4 млн долларов
      Уже целый месяц покупают....
      спартак 1987
      спартак 1987
      вчера в 21:56
      на советском спорте статья в которой бразильский источник сообщяет, что Спартак купил Вериссимо за 8,4 млн долларов
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