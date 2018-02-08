Ловчев считает, что «Спартак» не пройдет «Атлетик»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил выступления «Спартака» в контрольных матчах и выразил мнение, что «красно-белые» вылетят от испанского «Атлетика» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Все контрольные игры „Спартак“ провел плохо. Немного шло по нарастающей, но… „Зенит“, хотя ничего особенного не создал с „Црвеной Звездой“, но чувствуется некая харизма у команды. У ЦСКА пришел Муса и сразу победа – 3:0. В „Спартаке“ в последнее время большие нарекания вызывает оборона, но защитников всегда своей активностью выручало нападение. В этих матчах нападающие выглядели какими-то вялыми, не видно у них радости от того, что они играют в футбол. В таком случае большая нагрузка ложится на оборону, поэтому защитники часто ошибались.

Пока я не увидел, что „Спартак“ готов к матчам Лиги Европы с „Атлетиком“. Ни в одной контрольной игре команда не показала этих предпосылок.

А баски на своем поле всегда очень сильны. К тому же играют в сильном чемпионате, и сейчас „Атлетик“ находится в тонусе. Соперник очень серьезный, и у меня полное впечатление, что „Спартак“ испанцев не пройдет».