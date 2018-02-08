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Эффенберг предложил кардинально изменить формат проведения Бундеслиги

вчера, 20:38

Бывший капитан «Баварии» Штефан Эффенберг предложил кардинально изменить формат проведения чемпионата Германии, поскольку в его нынешнем виде интрига в Бундеслиге обычно умирает уже к Рождеству. «Бавария» выиграла пять последних розыгрышей чемпионата и уверенно идет к шестой виктории.

Эффенберг предлагает разбить команды на 2 группы, чтобы до Рождества девятки команд дважды сыграли между собой дома и на выезде. Затем по 4 лучших команды из каждой подгруппы, а также лучший пятый коллектив образуют дивизион, борющийся за чемпионство и еврокубки, а оставшиеся 9 команд должны будут сражаться на выживание в своей лиге. Очки при этом обнуляются.

«В этом случае судьба чемпионства не будет известна в феврале или марте, потому что в январе все начнут с нуля. Это даст нам серьезную интригу дважды за сезон. Сначала командам нужно будет попасть в первую группу, а потом заново бороться за титул или за выживание», — сказал Эффенберг.

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Все комментарии
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 00:29
бредота))
Apsny
Apsny
вчера в 22:48
Вообще не будет интереса.
bsww
bsww
вчера в 22:23
Давайте так, Бавария победила - получает +3 очка. Сыграла в ничью - получает 0 очков, а соперник 2 очка. Бавария проиграла - теряет 3 очка, а соперник получает 6 очков
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:50
Пусть попробуют
Benfiquistas
Benfiquistas
вчера в 21:15
Бред
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:09
А в конце первого этапа можно торговать играми.
neomessi
neomessi
вчера в 20:48
Боже)))) лучше пусть Бавария не играет до 15того тура. И начнет свою первую игру с 15того тура. И к этому моменту у кого то хоть там будет 35 пунктов. Вот тогда реально появиться интрига . Иначе никак. Или же обратно надо пригласить Анчи , возможно и тогда тоже появиться интрига.
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:47
всем так сделать нужно
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