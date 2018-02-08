Эффенберг предложил кардинально изменить формат проведения Бундеслиги

Бывший капитан «Баварии» Штефан Эффенберг предложил кардинально изменить формат проведения чемпионата Германии, поскольку в его нынешнем виде интрига в Бундеслиге обычно умирает уже к Рождеству. «Бавария» выиграла пять последних розыгрышей чемпионата и уверенно идет к шестой виктории.

Эффенберг предлагает разбить команды на 2 группы, чтобы до Рождества девятки команд дважды сыграли между собой дома и на выезде. Затем по 4 лучших команды из каждой подгруппы, а также лучший пятый коллектив образуют дивизион, борющийся за чемпионство и еврокубки, а оставшиеся 9 команд должны будут сражаться на выживание в своей лиге. Очки при этом обнуляются.

«В этом случае судьба чемпионства не будет известна в феврале или марте, потому что в январе все начнут с нуля. Это даст нам серьезную интригу дважды за сезон. Сначала командам нужно будет попасть в первую группу, а потом заново бороться за титул или за выживание», — сказал Эффенберг.