Уткин: «В мини-футбол идут неудачники, которым нет места в большом футболе»

Спортивный комментатор Василий Уткин рассказал, что не следит за чемпионатом Европы по мини-футболу, который проходит в настоящий момент в Словении.
«Я не смотрю этот ужас. Это недоспорт.
В мини-футбол приходили неудачники, которым не было места в большом футболе. Мини-футбол не может давать игроков для большого футбола. Шатов пришел в футбол из мини? Это неправда».
Что в бльшом футболе , что в мини версии .
Что в бльшом футболе , что в мини версии .
это вообще два разных вида спорта.. Ещё бы баскетбол и футбол сравнил
это вообще два разных вида спорта.. Ещё бы баскетбол и футбол сравнил
когда уткен ещё влезал в телевизор - был немного адекватнее.
когда уткен ещё влезал в телевизор - был немного адекватнее.