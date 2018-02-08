Уткин: «В мини-футбол идут неудачники, которым нет места в большом футболе»

Спортивный комментатор Василий Уткин рассказал, что не следит за чемпионатом Европы по мини-футболу, который проходит в настоящий момент в Словении.

«Я не смотрю этот ужас. Это недоспорт.

В мини-футбол приходили неудачники, которым не было места в большом футболе. Мини-футбол не может давать игроков для большого футбола. Шатов пришел в футбол из мини? Это неправда».