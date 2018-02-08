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Уткин: «В мини-футбол идут неудачники, которым нет места в большом футболе»

вчера, 20:53

Спортивный комментатор Василий Уткин рассказал, что не следит за чемпионатом Европы по мини-футболу, который проходит в настоящий момент в Словении.

«Я не смотрю этот ужас. Это недоспорт.  

В мини-футбол приходили неудачники, которым не было места в большом футболе. Мини-футбол не может давать игроков для большого футбола. Шатов пришел в футбол из мини? Это неправда».

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Все комментарии
Сантус
Сантус
сегодня в 00:19
Марсело пришел из мини.До сих пор навыки видны,когда на небольшом пространстве нужно сотворить НЕЧТО..)Так что хрен ты Вася прав...))
колледж
колледж
сегодня в 00:14
Как же гнусен кусок сала!
4RT
4RT
вчера в 23:50
Крошки с пуза стряхни
Свиняка
Свиняка
вчера в 23:48
Что-то в последнее время ламантин раскрякался
Sanya-1307
Sanya-1307 ответил ALEX26659
вчера в 23:05
ALEX26659:
зх.вася...https://www.youtube.com/watch?v=ChUigITV_0E
А это что еще за неудачник?))
vistory
vistory ответил MAUS
вчера в 22:56
MAUS:
А ваше место постите , Хде?
    cska-78
    cska-78
    вчера в 22:50
    Португалок только-что свистуны затащили в финал!
    Apsny
    Apsny
    вчера в 22:38
    Жиртрест такой удачник вообще в футболе).
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    вчера в 22:21
    Мне нравиться мнения Уткина
    mntr13
    mntr13
    вчера в 22:12
    Вот урод
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    вчера в 21:47
    Кстати наших щас в полуфинале засудили...
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    вчера в 21:46
    Уткин вот это недокоментатор и неудачник умудрился разругатся со всеми... Мини футбол это вообще другой спорт он мало чем похож на большой футбол,спорт очень интересен...
    lucky80
    lucky80
    вчера в 21:45
    В спортивные комментаторы идут одни неудачники, им нет места на центральных каналах.
    311
    311
    вчера в 21:38
    Чем толще утяра, тем толще он троллит!)
    MAUS
    MAUS ответил vistory
    вчера в 21:23
    vistory:
    Судя логике Уткина в мини-футболе самое место глушакову, комбарову а Ананидзе.
    А ваше место постите , Хде?
    Кlassе
    Кlassе ответил RDeanW
    вчера в 21:13
    RDeanW:
    хм... а если рассмотреть позицию центрального защитника? значит ли это, что в большой футбол идут неповоротливые малотехничные неудачники, которым не нашлось места в мини-футболе?
    Тренд на ЦЗ сейчас как раз наоборот, ловкие сбалансированые ребята типа ван Дейка, которые могут догнать любого бегунка)
    RDeanW
    RDeanW
    вчера в 21:11
    хм... а если рассмотреть позицию центрального защитника? значит ли это, что в большой футбол идут неповоротливые малотехничные неудачники, которым не нашлось места в мини-футболе?
    13 RUS
    13 RUS
    вчера в 21:11
    У него свой спорт под названием жиртрест
    Кlassе
    Кlassе ответил Слайш
    вчера в 21:05
    Слайш:
    ну да, а в настольный теннис играют те, кто не может бегать по большому корту.. это вообще два разных вида спорта.. Ещё бы баскетбол и футбол сравнил
    Вообще некорректное сравнение. В малом теннисе присутсвует стол, в отличии от большого
    vistory
    vistory ответил Dream game
    вчера в 21:04
    Dream game:
    зато большой футбол дает нам таких звезд как Кокорин и Дзюба
    Судя логике Уткина в мини-футболе самое место глушакову, комбарову а Ананидзе.
    EAGuar As
    EAGuar As
    вчера в 21:04
    Утка , на то она и утка , крякает невпопад .
    Что в бльшом футболе , что в мини версии .
    Кlassе
    Кlassе ответил piercman
    вчера в 21:04
    piercman:
    а откуда тогда, по его мнению, пришёл шатов, как не из мини-футбола? когда уткен ещё влезал в телевизор - был немного адекватнее.
    Уткин после Бубнова самый адекватный и непредвзятый аналитик в России.
    Слайш
    Слайш
    вчера в 21:04
    ну да, а в настольный теннис играют те, кто не может бегать по большому корту..

    это вообще два разных вида спорта.. Ещё бы баскетбол и футбол сравнил
    piercman
    piercman
    вчера в 21:02
    а откуда тогда, по его мнению, пришёл шатов, как не из мини-футбола?
    когда уткен ещё влезал в телевизор - был немного адекватнее.
    Dream game
    Dream game
    вчера в 21:00
    зато большой футбол дает нам таких звезд как Кокорин и Дзюба
    Saang
    Saang
    вчера в 21:00
    Слова человека который выйдя на минифутбольное поле провалится в подвал...
    Богиня Соккера
    Богиня Соккера
    вчера в 21:00
    Ломают стулья под тяжестью своего веса неудачники
    Faustello
    Faustello
    вчера в 20:59
    Вася прав, спорт в целом ужасен, если только он не связан с котлетами и пивасом на диване )))
    ALEX26659
    ALEX26659
    вчера в 20:59
    зх.вася...
    vistory
    vistory
    вчера в 20:59
    Уткин или чудит так или совсем ку-ку?
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