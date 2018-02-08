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В ПСЖ подумывают пригласить Зидана перед следующим сезоном

вчера, 21:02

Руководство ПСЖ начинает задумываться о кандидатуре нового главного тренера, который мог бы принять команду летом.

Перед действующим наставником парижан Унаи Эмери поставлена задача выхода в полуфинал Лиги чемпионов. В противном случае он будет уволен.

По слухам, представители ПСЖ контактировали с окружением главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Никаких конкретных предложений от ПСЖ не поступало, представители французского клуба лишь хотели узнать мнение Зизу о возможной работе в Париже. Тем не менее Зидан находится в шорт-листе ПСЖ вместе с Антонио Конте, Луисом Энрике, Хосепом Гвардиолой и Диего Симеоне.

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Все комментарии
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:18
Пусть поменяются тренерами Реал будет в выигрыше
Kavaro
Kavaro
сегодня в 01:10
На месте Зизу, я бы закончил карьеру сразу после сезон 16/17, и ушёл бы легендой.
реал1111111111
реал1111111111 ответил vastudio
сегодня в 00:30
vastudio:
на старом багаже накатом, а сейчас его истинная сила)))))
назови тренера который 2 раза лигу чемпионов брал да еще и на старом багаже
реал1111111111
реал1111111111 ответил vastudio
сегодня в 00:28
vastudio:
на старом багаже накатом, а сейчас его истинная сила)))))
на каком багаже 2 года он шел? после бенитоса тем более
Верг
Верг
сегодня в 00:22
Зидану надо с Дешамом сборной заниматься, один тактик другой мотиватор, главное из за бенземы не переругаться!
vastudio
vastudio ответил реал1111111111
сегодня в 00:12
реал1111111111:
ЗИДАН ЛУЧШИЙ.когда он завоевывал трафеи все рот на замке держали а тут сразу бездарь
на старом багаже накатом, а сейчас его истинная сила)))))
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
вчера в 23:54
    Kuprin
    Kuprin
    вчера в 23:44
    к нему надо судей в довесок
    Saang
    Saang
    вчера в 23:42
    Не думаю, что Зидан пойдет в ПСЖ. Слишком уж там понтов на пустом месте много
    борька
    борька
    вчера в 23:16
    Так и будет,ПСЖ ждет Зидана!
    cevin cigan
    cevin cigan
    вчера в 22:54
    Что там творится в ПСЖ-это их проблемы. Вот то что Реалу нужно кардинально менять практически всё-это точно.
    NOVA
    NOVA
    вчера в 22:01
    Зизу пройде с Реалом до финала ЛЧ!!! и останется у руля Реала!!!
    реал1111111111
    реал1111111111
    вчера в 21:55
    ЗИДАН ЛУЧШИЙ.когда он завоевывал трафеи все рот на замке держали а тут сразу бездарь
    No problem
    No problem
    вчера в 21:39
      No problem
      No problem
      вчера в 21:37
      Всего-то удочка на клюв.
      Корм для Зидана и для тех кто закинул улов.
      Сходу видится че с (мыслимым уходом Зидана,за ним попрут Иско,Асенсио,Бенз,Варан итд..)
      Журналюги имеют свой вес.
      Лично буду рад...если Симеоне придет к нам..(хотя 72ь всю жизнь его ненавидел),
      но он построит систему и порядок.
      А так...
      Inquisitоr
      Inquisitоr
      вчера в 21:31
        Gourcuff Yohanne
        Gourcuff Yohanne
        вчера в 21:28
        Зидана в сборную а Дешама в ПСЖ,и все довольны
        serset
        serset
        вчера в 21:22
        скорее всего это последний шанс Эмери войти в число ТОП-тренеров..
        Кlassе
        Кlassе
        вчера в 21:21
        Все эти слухи вокруг главного тренера в Реале ничего хорошего не сулят. Будет прискорбно, если Зидан покинет команду.
        Морозовский
        Морозовский
        вчера в 21:19
        Ради Неймвра пожертвуют тренером.
        Dream game
        Dream game
        вчера в 21:17
        после поединка в лч все решиться
        Воин666
        Воин666
        вчера в 21:07
        Реал не отпустит лучшего тренера мира.
        ДСА
        ДСА
        вчера в 21:06
        Лучше Эмери все равно никого нет.
        борька
        борька
        вчера в 21:05
        Все равно уволят хоть выиграют ЛЧ
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