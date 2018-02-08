В ПСЖ подумывают пригласить Зидана перед следующим сезоном

Руководство ПСЖ начинает задумываться о кандидатуре нового главного тренера, который мог бы принять команду летом.
Перед действующим наставником парижан Унаи Эмери поставлена задача выхода в полуфинал Лиги чемпионов. В противном случае он будет уволен.
По слухам, представители ПСЖ контактировали с окружением главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Никаких конкретных предложений от ПСЖ не поступало, представители французского клуба лишь хотели узнать мнение Зизу о возможной работе в Париже. Тем не менее Зидан находится в шорт-листе ПСЖ вместе с Антонио Конте, Луисом Энрике, Хосепом Гвардиолой и Диего Симеоне.
Корм для Зидана и для тех кто закинул улов.
Сходу видится че с (мыслимым уходом Зидана,за ним попрут Иско,Асенсио,Бенз,Варан итд..)
Журналюги имеют свой вес.
Лично буду рад...если Симеоне придет к нам..(хотя 72ь всю жизнь его ненавидел),
но он построит систему и порядок.
А так...
Корм для Зидана и для тех кто закинул улов.
Сходу видится че с (мыслимым уходом Зидана,за ним попрут Иско,Асенсио,Бенз,Варан итд..)
Журналюги имеют свой вес.
Лично буду рад...если Симеоне придет к нам..(хотя 72ь всю жизнь его ненавидел),
но он построит систему и порядок.
А так...