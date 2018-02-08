Глушаков: «У „Спартака“ есть еще неделя до „Атлетика“. Будем разбирать, готовиться»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил готовность команды к матчам 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Атлетиком». В последнем товарищеском поединке москвичи обыграли пражскую «Спарту» (2:1).

«Важно было подойти к домашнему матчу Лиги Европы с „Атлетиком“ в хорошем настроении. И настрой на „Спарту“ был как на официальный матч, ведь до этого мы в четырех встречах ни разу не победили. Серьезный соперник. Здорово было проверить свои силы на таком фоне. Но нам есть над чем работать. Есть еще неделя. Будем разбирать, готовиться.

Жаль, конечно, что не играем первый матч в Испании. Можно было бы никуда не лететь, а спокойно готовиться. Но ничего не поделаешь. Таков жребий. Наш плюс в том, что нас будут поддерживать полные трибуны».