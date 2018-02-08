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Глушаков: «У „Спартака“ есть еще неделя до „Атлетика“. Будем разбирать, готовиться»

вчера, 21:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)Атлетик15.02.2018 в 21:00 Не начался

Капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил готовность команды к матчам 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Атлетиком». В последнем товарищеском поединке москвичи обыграли пражскую «Спарту» (2:1).

«Важно было подойти к домашнему матчу Лиги Европы с „Атлетиком“ в хорошем настроении. И настрой на „Спарту“ был как на официальный матч, ведь до этого мы в четырех встречах ни разу не победили. Серьезный соперник. Здорово было проверить свои силы на таком фоне. Но нам есть над чем работать. Есть еще неделя. Будем разбирать, готовиться.

Жаль, конечно, что не играем первый матч в Испании. Можно было бы никуда не лететь, а спокойно готовиться. Но ничего не поделаешь. Таков жребий. Наш плюс в том, что нас будут поддерживать полные трибуны».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Dominators
вчера в 23:42
Dominators:
Главное Спартак сольет ЛЕ . Им чемпионат сейчас важнее .
Неправильная формулировка. Не Спартак сольет, а их сольют!!!
Dominators
Dominators ответил Leha-ha50
вчера в 23:34
Leha-ha50:
Домой не хочет!!! Холодно , много дров в растопку бани уходит!!!
Главное Спартак сольет ЛЕ . Им чемпионат сейчас важнее .
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Dominators
вчера в 23:29
Dominators:
**Жаль, конечно, что не играем первый матч в Испании . Можно было бы никуда не лететь, а спокойно готовиться **. Люди , переведите пожалуйста эту фразу . Лично я ничего не понял . Куда он собрался лететь ...
Домой не хочет!!! Холодно , много дров в растопку бани уходит!!!
Dominators
Dominators ответил Groove000
вчера в 23:27
Groove000:
ну я так понял, они на сборах в Испании, если бы играли первый матч там, то обратно в Россию не надо было бы лететь на игру
Спасибо . Ступил я . Думал раз с китайцами играли ,то где поближе .
Groove000
Groove000 ответил Dominators
вчера в 23:21
Dominators:
**Жаль, конечно, что не играем первый матч в Испании . Можно было бы никуда не лететь, а спокойно готовиться **. Люди , переведите пожалуйста эту фразу . Лично я ничего не понял . Куда он собрался лететь ...
ну я так понял, они на сборах в Испании, если бы играли первый матч там, то обратно в Россию не надо было бы лететь на игру
viv
viv
вчера в 22:51
Готовьтесь, сколько же можно позориться в Еврокубках.
mс
ответил Dominators
вчера в 22:47
Dominators:
**Жаль, конечно, что не играем первый матч в Испании . Можно было бы никуда не лететь, а спокойно готовиться **. Люди , переведите пожалуйста эту фразу . Лично я ничего не понял . Куда он собрался лететь ...
Спартак сейчас на сборе в Испании
bboroda
bboroda
вчера в 22:42
    Dominators
    Dominators
    вчера в 22:42
    **Жаль, конечно, что не играем первый матч в Испании . Можно было бы никуда не лететь, а спокойно готовиться **.
    Люди , переведите пожалуйста эту фразу . Лично я ничего не понял . Куда он собрался лететь ...
    Великолепный
    Великолепный
    вчера в 22:30
    blitz
    blitz
    вчера в 22:25
    Хоть готовься, хоть не готовься, антирекорд 0:7 уже вошел в историю.
    drug01
    drug01
    вчера в 21:55
    Надо подумать о системе,которую применить?
    Великолепный
    Великолепный
    вчера в 21:53
    Глушаков:" Еще неделя - будем готовиться!"
    MAUS
    MAUS ответил piercman
    вчера в 21:27
    piercman:
    даже догадываюсь, в каком помещении будет готовиться глушаков и компания.
    Вас там не ждут, ступайте себе мимо!
    Кlassе
    Кlassе
    вчера в 21:19
    Тяжело будет с ними. По сути равные команды. Именно в таких матчах такие лидеры как Промес и Фернандо должны показывать себя и делать результат.
    piercman
    piercman
    вчера в 21:18
    даже догадываюсь, в каком помещении будет готовиться глушаков и компания.
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