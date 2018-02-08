Стоичков: «Не вижу Неймара в „Реале“»

Бывший игрок «Барселоны» Христо Стоичков считает, что нападающий ПСЖ Неймар не перейдет в «Реал».

«Я не вижу Неймара в „Реале“. Желаю бразильцу удачи во всех начинаниях, но не думаю, что Неймар смог бы выиграть все те титулы, которые он завоевал в „Барселоне“».

Стоичков также рассыпался в комплиментах нападающим «Барселоны» Лионелю Месси и Луису Суаресу.

«Я никогда не видел игроков, подобных Месси. Он продолжает удивлять меня каждый день. Я знаю его с детских лет, Лео всегда был трудолюбивым и был настоящим бойцом.

Я всегда восхищался Суаресом. У него были тяжелые времена, например, дисквалификация после чемпионата мира, которая была очень несправедливой. Суарес - настоящая суперзвезда».