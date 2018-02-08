  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 22 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбургФонбет1.753.654.7
Испания. Примера 2017/2018, 23 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.424.67.2
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет---
Франция. Лига 1 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсельФонбет4.153.61.85

Стоичков: «Не вижу Неймара в „Реале“»

вчера, 21:29

Бывший игрок «Барселоны» Христо Стоичков считает, что нападающий ПСЖ Неймар не перейдет в «Реал»

«Я не вижу Неймара в „Реале“. Желаю бразильцу удачи во всех начинаниях, но не думаю, что Неймар смог бы выиграть все те титулы, которые он завоевал в „Барселоне“».

Стоичков также рассыпался в комплиментах нападающим «Барселоны» Лионелю Месси и Луису Суаресу.

«Я никогда не видел игроков, подобных Месси. Он продолжает удивлять меня каждый день. Я знаю его с детских лет, Лео всегда был трудолюбивым и был настоящим бойцом.

Я всегда восхищался Суаресом. У него были тяжелые времена, например, дисквалификация после чемпионата мира, которая была очень несправедливой. Суарес - настоящая суперзвезда».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кампос: «Когда Депаю было 17 лет, подумал, что это новый Роналду»
Вчера, 23:15 0
Эдерсон: «При необходимости могу сыграть в полузащите»
Вчера, 22:25 1
Эффенберг предложил кардинально изменить формат проведения Бундеслиги
Вчера, 20:38 8
Суарес: «Фанаты „Эспаньола“ оскорбляли жену и детей Пике»
Вчера, 17:33 28
Левандовски: «Каждый год появляются одни и те же слухи о „Реале“»
Вчера, 17:24 4
Эмери сообщил, что Мбаппе перешел в ПСЖ по спортивным причинам, а не финансовым
Вчера, 17:05 8
Обсудить
Все комментарии
Тysоn
Тysоn
вчера в 23:46
Мерзкий тип,как и все кто играл в барсе..Вечно завидует Реалу)
shur
shur ответил da da da
вчера в 23:08
da da da:
ПСЖ сейчас куда перспективнее Реала в разы,смысла ровно ноль.
Реал Мадрид:
По состоянию на 3 июня 2017 года.

12 побед в Лиге чемпионов УЕФА
2 победы в Лиге Чемпионов подряд
214 побед в матчах Лиги чемпионов УЕФА
32 матча подряд «Реал» забивает в Лиге чемпионов УЕФА
33 титула чемпиона Испании
121 забитый гол в чемпионате Испании за один сезон

ПСЖ Париж:
Дивизион 1 / Лига 1[10]
Чемпион (6): 1985/86, 1993/94, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16
Дивизион 2[10]
Чемпион: 1970/71
Кубок Франции
Обладатель (10): 1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016
Кубок французской лиги
Обладатель (7): 1995, 1998, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017
Суперкубок Франции
Обладатель (7): 1995, 1998, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Международные

Кубок обладателей кубков УЕФА
Обладатель: 1996
Суперкубок УЕФА
Финалист: 1996
Кубок Интертото
Обладатель: 2001
Перспектива-да,наследие и заслуги,извините.....!!!
Сантус
Сантус
вчера в 22:59
Периодические попытки бывших игроков Барсы своими высказываниями притулиться к теплой батарее клубного менеджмента вызывают умиление....))
Apsny
Apsny
вчера в 22:46
Христо боец).
da da da
da da da
вчера в 22:45
ПСЖ сейчас куда перспективнее Реала в разы,смысла ровно ноль.
Alex12357
Alex12357 ответил NOVA
вчера в 22:21
NOVA:
хто это вообще такой?? тока и видно постоянно как слюни у него текут по барсукам!!
Базар фильтруй.
NOVA
NOVA
вчера в 22:05
хто это вообще такой?? тока и видно постоянно как слюни у него текут по барсукам!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100