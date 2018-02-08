Стоичков: «Не вижу Неймара в „Реале“»

Бывший игрок «Барселоны» Христо Стоичков считает, что нападающий ПСЖ Неймар не перейдет в «Реал».
«Я не вижу Неймара в „Реале“. Желаю бразильцу удачи во всех начинаниях, но не думаю, что Неймар смог бы выиграть все те титулы, которые он завоевал в „Барселоне“».
Стоичков также рассыпался в комплиментах нападающим «Барселоны» Лионелю Месси и Луису Суаресу.
«Я никогда не видел игроков, подобных Месси. Он продолжает удивлять меня каждый день. Я знаю его с детских лет, Лео всегда был трудолюбивым и был настоящим бойцом.
Я всегда восхищался Суаресом. У него были тяжелые времена, например, дисквалификация после чемпионата мира, которая была очень несправедливой. Суарес - настоящая суперзвезда».
По состоянию на 3 июня 2017 года.
12 побед в Лиге чемпионов УЕФА
2 победы в Лиге Чемпионов подряд
214 побед в матчах Лиги чемпионов УЕФА
32 матча подряд «Реал» забивает в Лиге чемпионов УЕФА
33 титула чемпиона Испании
121 забитый гол в чемпионате Испании за один сезон
ПСЖ Париж:
Дивизион 1 / Лига 1[10]
Чемпион (6): 1985/86, 1993/94, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16
Дивизион 2[10]
Чемпион: 1970/71
Кубок Франции
Обладатель (10): 1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016
Кубок французской лиги
Обладатель (7): 1995, 1998, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017
Суперкубок Франции
Обладатель (7): 1995, 1998, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Международные
Кубок обладателей кубков УЕФА
Обладатель: 1996
Суперкубок УЕФА
Финалист: 1996
Кубок Интертото
Обладатель: 2001
Перспектива-да,наследие и заслуги,извините.....!!!
По состоянию на 3 июня 2017 года.
12 побед в Лиге чемпионов УЕФА
2 победы в Лиге Чемпионов подряд
214 побед в матчах Лиги чемпионов УЕФА
32 матча подряд «Реал» забивает в Лиге чемпионов УЕФА
33 титула чемпиона Испании
121 забитый гол в чемпионате Испании за один сезон
ПСЖ Париж:
Дивизион 1 / Лига 1[10]
Чемпион (6): 1985/86, 1993/94, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16
Дивизион 2[10]
Чемпион: 1970/71
Кубок Франции
Обладатель (10): 1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016
Кубок французской лиги
Обладатель (7): 1995, 1998, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017
Суперкубок Франции
Обладатель (7): 1995, 1998, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Международные
Кубок обладателей кубков УЕФА
Обладатель: 1996
Суперкубок УЕФА
Финалист: 1996
Кубок Интертото
Обладатель: 2001
Перспектива-да,наследие и заслуги,извините.....!!!