Арустамян: «Две команды из России хотели арендовать Мхитаряна»

Российский комментатор Нобель Арустамян заявил, что два клуба из РФПЛ хотели арендовать у МЮ полузащитника Генриха Мхитаряна, но тот выбрал «Арсенал».

«Мхитарян выбрал футбол. Он остался в Англии, хотя лично я знаю как минимум две команды из РФПЛ, которые хотели и мечтали взять Мхитаряна в аренду на полгода. Понимая, что выкупить трансфер у МЮ практически невозможно, они рассматривали возможность взять Генриха в аренду.

Однако игрок дал всем понять, что хочет играть в Англии, поэтому в России мы его пока не увидим. Но, возможно, через несколько лет Мхитарян всё же поиграет в России».