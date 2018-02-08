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Арустамян: «Две команды из России хотели арендовать Мхитаряна»

вчера, 22:13

Российский комментатор Нобель Арустамян заявил, что два клуба из РФПЛ хотели арендовать у МЮ полузащитника Генриха Мхитаряна, но тот выбрал «Арсенал».

«Мхитарян выбрал футбол. Он остался в Англии, хотя лично я знаю как минимум две команды из РФПЛ, которые хотели и мечтали взять Мхитаряна в аренду на полгода. Понимая, что выкупить трансфер у МЮ практически невозможно, они рассматривали возможность взять Генриха в аренду.

Однако игрок дал всем понять, что хочет играть в Англии, поэтому в России мы его пока не увидим. Но, возможно, через несколько лет Мхитарян всё же поиграет в России».

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Все комментарии
4RT
4RT
вчера в 23:48
Арарат и Арсенал
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
вчера в 22:52
Хороший парень и Отличный игрок. Армянский, Русский, Английский, Немецкий и Французский языки знает в совершенстве. Генриху в Российском футболе делать нечего.
А когда он совсем старым стариком станет - тогда на заслуженную пенсию в Ереван.)
cska plus
cska plus
вчера в 22:51
    azures
    azures
    вчера в 22:51
    Только Зенит и ЦСКА, как две самые сильные команды России, смогли бы себе такое позволить.
    Владимipъ Григорянъ
    Владимipъ Григорянъ
    вчера в 22:46
    Только Арарат потянет его зп, нежели Зенит или Спартак)
    ARMENIAN
    ARMENIAN ответил RussianHorse
    вчера в 22:34
    RussianHorse:
    Амкар и Урал?
    СКА и Анжи))
    Faustello
    Faustello
    вчера в 22:31
    Зенит и Тосно?
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 22:28
    Ну и какая же вторая команда
    RussianHorse
    RussianHorse
    вчера в 22:28
    Амкар и Урал?
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