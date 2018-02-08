Эдерсон: «При необходимости могу сыграть в полузащите»

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон выразил готовность помочь своей команде и в центре поля, если того потребует ситуация.

«В молодежной команде „Бенфики“ меня иногда ставили в полузащиту, и я не подводил. При необходимости я мог бы сыграть в центре поля. Конечно, это было бы трудно для меня, особенно в АПЛ, но я бы воспринял это как вызов. В нашей команде и так много хороших игроков, однако у меня всегда неплохо получалось играть ногами. Думаю, это дано от природы».

Эдерсон перешел в «Ман Сити» прошлым летом за 40 млн евро.