Арустамян: «„Спартак“ присматривается к Кудряшову»

Российский комментатор Нобель Арустамян заявил, что «Спартак» проявляет интерес к защитнику «Рубина» и сборной России Федору Кудряшову.
«Сейчас „Спартак“ присматривается к Федору Кудряшову. Это не более чем возможность изучить рынок, потому что „Спартаку“ нужен ещё один российский футболист в связи с травмой Джикии.
Посмотрим, чем в итоге дело завершится: кого возьмёт „Спартак“, и возьмёт ли вообще, потому что на данный момент кажется, что состав „красно-белых“ полностью укомплектован».
Кудряшов выступает за «Рубин» с лета 2017 года, перейдя из «Ростова».
Федя,тебе рады ,да и вырос ты ,нужен
Федя,тебе рады ,да и вырос ты ,нужен