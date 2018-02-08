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Арустамян: «„Спартак“ присматривается к Кудряшову»

вчера, 23:49

Российский комментатор Нобель Арустамян заявил, что «Спартак» проявляет интерес к защитнику «Рубина» и сборной России Федору Кудряшову.

«Сейчас „Спартак“ присматривается к Федору Кудряшову. Это не более чем возможность изучить рынок, потому что „Спартаку“ нужен ещё один российский футболист в связи с травмой Джикии.

Посмотрим, чем в итоге дело завершится: кого возьмёт „Спартак“, и возьмёт ли вообще, потому что на данный момент кажется, что состав „красно-белых“ полностью укомплектован».

Кудряшов выступает за «Рубин» с лета 2017 года, перейдя из «Ростова».

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Все комментарии
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 00:46
Кудряшов неплохой защитник и в Спартаке не будет лишним,однозначно нужно брать...
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:41
Кудряшов уходил как человек в достойные команды и к нему с уважением ,а то что всплыло в питере еле пристроили и чести им уже не прибавить.
Федя,тебе рады ,да и вырос ты ,нужен
azures
azures
сегодня в 00:12
Опять спартак основных конкурентов разоружает.
Jake Sully
Jake Sully
вчера в 23:54
зачем им Кудряшов? спартак всегда присматривается к зулусам.
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