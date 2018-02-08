Арустамян: «„Спартак“ присматривается к Кудряшову»

Российский комментатор Нобель Арустамян заявил, что «Спартак» проявляет интерес к защитнику «Рубина» и сборной России Федору Кудряшову.

«Сейчас „Спартак“ присматривается к Федору Кудряшову. Это не более чем возможность изучить рынок, потому что „Спартаку“ нужен ещё один российский футболист в связи с травмой Джикии.

Посмотрим, чем в итоге дело завершится: кого возьмёт „Спартак“, и возьмёт ли вообще, потому что на данный момент кажется, что состав „красно-белых“ полностью укомплектован».

Кудряшов выступает за «Рубин» с лета 2017 года, перейдя из «Ростова».